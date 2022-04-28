北京所謂解決台灣問題是「陽謀」 陳明通：各種想定捍衛國土

陳明通說，1949年以來，北京所謂的「解決台灣問題、完成祖國使命」，是黨跟國家的三大立場任務之一。（記者塗建榮攝）

2022/04/28 09:45

〔記者吳書緯／台北報導〕國安局長陳明通今表示，1949年以來，北京所謂的「解決台灣問題，完成祖國統一」，是黨跟國家的三大立場任務之一，這是陽謀，不是陰謀，對台有軟硬兩手策略，國安單位為了保護國家，料敵機先，所以會有各種想定，展現捍衛這塊土地、保衛國家人民生命財產的決心。

立法院外交及國防委員會今邀請國安局長陳明通、陸委會副主委李麗珍報告「中國近期疫情發展、社會維穩與政治影響」，並備質詢。本日會議主席、民進黨立委羅致政表示，由於陸委會主委邱太三、副主委邱垂正因接觸確診者，正在居家隔離，不克出席今日會議。

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陳明通在會議開始前接受媒體聯訪；陳明通說，1949年以來，北京所謂的「解決台灣問題、完成祖國使命」，是黨跟國家的三大立場任務之一。

對此，陳明通說，「我一再講這是陽謀，不是陰謀」，1949年以來就是這個樣子，對台當然有所謂的軟硬兩手策略，對於中共的策略，國安局當然必須設定各種scenario（場景），國安單位為了保護國家，料敵機先，所以會有各種想定，當然會隨著中共，尤其人民解放軍的軍事革命，隨著烏克蘭戰爭的情況還有劇本，當然會去調整。

陳明通強調，最主要是在展現捍衛這塊土地、保衛國家人民、生命財產的決心。

監察院昨天公布最新一期廉政專刊，公布監察院長陳菊等官員的財產申報，陳明通和妻子蕭翠玲名下共有4筆土地、2筆建物，存款共有2071萬4457元，和上次財產申報相比，被形容為「年增千萬」。

陳明通被問及此事，用台語解釋，那是我牽手（妻子）在中央銀行做42年的退休金。

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