為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    北京所謂解決台灣問題是「陽謀」 陳明通：各種想定捍衛國土

    陳明通說，1949年以來，北京所謂的「解決台灣問題、完成祖國使命」，是黨跟國家的三大立場任務之一。（記者塗建榮攝）

    陳明通說，1949年以來，北京所謂的「解決台灣問題、完成祖國使命」，是黨跟國家的三大立場任務之一。（記者塗建榮攝）

    2022/04/28 09:45

    〔記者吳書緯／台北報導〕國安局長陳明通今表示，1949年以來，北京所謂的「解決台灣問題，完成祖國統一」，是黨跟國家的三大立場任務之一，這是陽謀，不是陰謀，對台有軟硬兩手策略，國安單位為了保護國家，料敵機先，所以會有各種想定，展現捍衛這塊土地、保衛國家人民生命財產的決心。

    立法院外交及國防委員會今邀請國安局長陳明通、陸委會副主委李麗珍報告「中國近期疫情發展、社會維穩與政治影響」，並備質詢。本日會議主席、民進黨立委羅致政表示，由於陸委會主委邱太三、副主委邱垂正因接觸確診者，正在居家隔離，不克出席今日會議。

    陳明通在會議開始前接受媒體聯訪；陳明通說，1949年以來，北京所謂的「解決台灣問題、完成祖國使命」，是黨跟國家的三大立場任務之一。

    對此，陳明通說，「我一再講這是陽謀，不是陰謀」，1949年以來就是這個樣子，對台當然有所謂的軟硬兩手策略，對於中共的策略，國安局當然必須設定各種scenario（場景），國安單位為了保護國家，料敵機先，所以會有各種想定，當然會隨著中共，尤其人民解放軍的軍事革命，隨著烏克蘭戰爭的情況還有劇本，當然會去調整。

    陳明通強調，最主要是在展現捍衛這塊土地、保衛國家人民、生命財產的決心。

    監察院昨天公布最新一期廉政專刊，公布監察院長陳菊等官員的財產申報，陳明通和妻子蕭翠玲名下共有4筆土地、2筆建物，存款共有2071萬4457元，和上次財產申報相比，被形容為「年增千萬」。

    陳明通被問及此事，用台語解釋，那是我牽手（妻子）在中央銀行做42年的退休金。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    從烏俄戰爭看台海 陳明通：台灣關係法可讓美介入更深
    2022/03/29 05:30

    從烏俄戰爭看台海 陳明通：台灣關係法可讓美介入更深
    反擊認知戰 揭穿中國自烏克蘭撤僑把戲 陳明通：讓中國「雞嘴變鴨嘴」
    2022/03/29 05:30

    反擊認知戰 揭穿中國自烏克蘭撤僑把戲 陳明通：讓中國「雞嘴變鴨嘴」

    季配息型ETF新選擇 00905掛牌上市
    國安局揭「小粉紅」撤僑假訊息 陳明通：讓散佈者「雞嘴變鴨嘴」
    2022/03/28 14:21

    國安局揭「小粉紅」撤僑假訊息 陳明通：讓散佈者「雞嘴變鴨嘴」
    烏俄戰爭啟示 陳明通：有「台灣關係法」美可介入更深
    2022/03/28 13:52

    烏俄戰爭啟示 陳明通：有「台灣關係法」美可介入更深

    林鳯營快樂播種計畫 為偏鄉兒童做一件事
    美將俄製防毒軟體「卡巴斯基」列黑名單 國安局考量跟進
    2022/03/28 12:22

    美將俄製防毒軟體「卡巴斯基」列黑名單 國安局考量跟進
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播