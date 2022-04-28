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    黃健庭為朱立倫抱屈：國民黨後院常失火、放火的還是自己人

    國民黨主席朱立倫就任以來，屢遭黨內外批評，最近還陷桃園市長提名風波之中，國民黨秘書長黃健庭（左）今早接受廣播節目專訪時為朱抱屈。（資料照）

    國民黨主席朱立倫就任以來，屢遭黨內外批評，最近還陷桃園市長提名風波之中，國民黨秘書長黃健庭（左）今早接受廣播節目專訪時為朱抱屈。（資料照）

    2022/04/28 09:22

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫就任以來，屢遭黨內外批評，最近還陷桃園市長提名風波之中，國民黨秘書長黃健庭今早接受廣播節目專訪時為朱抱屈，強調國民黨主席這個職位，應該是現在全台灣最難做的工作，朱立倫努力推動改革，黨內不但吝嗇給掌聲，後院還經常失火，而且放火的人還是自己人。

    黃健庭強調，現在媒體對在野黨的監督，遠比監督執政黨還要多，他與朱立倫努力推動改革，黨內不但吝嗇給掌聲，動不動就毫不留情面的批評，他擔任秘書長6個月來，感覺天天都在打仗，後院常常在失火，尤其放火的人還是自己人，朱立倫的辛苦也就可想而知。

    他說，國民黨主席這個位子，應該是現在全台灣最難當的職位，執意要參選桃園市長的台北市議員羅智強，過去擔任國民黨副秘書長，在黨內開會時還曾經說過，黨主席這個位子「誰來當，就誰倒楣！」

    黃健庭表示，朱立倫比他還要沉得住氣，私下經常會說挨罵沒關係，只要堅持做對的事，不討好人，現在的朱立倫就是「忍辱負重」。

    主持人詢問，朱立倫曾經說過國民黨今年六都選舉要過半，地方百里侯總席次要拿下16席，這樣的高標能否達成？黃健庭說，既然是目標，就全力以赴，他也強調，影響選舉的主客觀因素有很多，現在距離選舉還有7個月，因此很難說在那個地方有信心，其中桃園市、台北市當然是關鍵，但也非容易打的仗。

    對於日前傳聞國民黨新竹市長提名鎖定前民國黨主席、前立委徐欣瑩？黃健庭加以否認，他強調目前並沒有這樣的規劃﹔主持人追問，所以這只是媒體的揣測？他答覆「沒錯」。

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