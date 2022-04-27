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    民進黨新竹市長提名初選改徵召 正國會中常委為鄭宏輝抱不平

    針對基隆市長及新竹市長提名，民進黨中執會今通過由初選改為徵召。據悉，爭取竹市長提名的行政院顧問鄭宏輝在會中發聲，表示尊重此決議，但仍會強力爭取提名。（資料照）

    針對基隆市長及新竹市長提名，民進黨中執會今通過由初選改為徵召。據悉，爭取竹市長提名的行政院顧問鄭宏輝在會中發聲，表示尊重此決議，但仍會強力爭取提名。（資料照）

    2022/04/27 18:23

    〔記者楊淳卉／台北報導〕針對基隆市長及新竹市長提名，民進黨中執會今通過由初選改為徵召。據悉，爭取竹市長提名的行政院顧問鄭宏輝在會中發聲，表示尊重此決議，但仍會強力爭取提名。正國會中常委陳茂松則為鄭抱不平，表示若鄭有炒土地就該法辦，但用改規則不給鄭選，說不過去。

    然而，鄭宏輝師父、立法院民進黨團總召柯建銘表示，新竹市選情詭異，各黨人選未定，對民進黨的人選大家不用急著，關鍵都是一個團隊，照選對會的決定就好。

    民進黨在新竹市長選舉佈局，檯面上僅剩鄭宏輝爭取提名。不過，鄭宏輝2020年參選新竹市立委時，遭爆料涉嫌利用議員職權炒地獲利，因此被貼上「草地狀元」標籤，這段爭議也讓黨內高層對於提名鄭參選新竹市長相當保留。

    針對中執會今討論新竹市長人選由初選改徵召，鄭宏輝今在會中發言指出，他尊重選對會及中執會的決定，不過，他仍會強力爭取提名，鄭宏輝也直言，對於炒地的指控，他將會「硬起來提告」。

    新竹市長林智堅接著發言說，大新竹地區聚集國家戰略產業，大新竹升格議題之後，在野政黨磨刀霍霍，新竹成為兵家必爭之地，國民黨、民眾黨、時代力量，也「滾動式檢討」在新竹的布局。

    林智堅也說，新竹長期是藍大於綠，他2014年首次參選時，僅贏國民黨對手1014票，得票率38%，但在中央支持與執政成績下，2018選舉得票攀升到50%，2020年蔡總統連任選舉更在新竹市拿到高達55%選票，可見藍綠不是鐵板，重點是提出對的、好的候選人。選對會3天前決議新竹市改成徵召的消息傳出，地方支持者士氣大振，他個人非常支持也很有信心，相信未來透過徵召一定找到能贏的強棒。

    不過，正國會中常委陳茂松卻為鄭宏輝抱不平。他表示，看鄭宏輝好像準備要下場比賽了、磨刀霍霍，然而，比賽原本是要打排球，卻突然說要改打籃球。若鄭宏輝真的有炒土地就該法辦，但用改徵召提名的方式，不給鄭宏輝選，說不過去。

    柯建銘接著發言表示，新竹市的選情詭異，各個政黨人選未定，對於民進黨的人選，大家不用著急，關鍵是大家都是一個團隊，照選對會的決定就好。

    最後，民進黨主席蔡英文詢問中執委是否有其他意見後，通過「2022年基隆市長及新竹市長改徵召提名案」，基隆市及新竹市因選情特殊，基於整體選戰佈局考量，依照「民主進步黨2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」第七條規定，並準用「民主進步黨2022年直轄市長選舉提名候選人徵召辦法」辦理基隆市長及新竹市長之提名。

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