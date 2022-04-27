前情報官員：解放軍有能力對台發動突擊 台灣未來視美介入意願決定

前國防部情報次長室情研中心副主任孫秉中今日表示，中共一旦決定以武力解決台灣問題時，解放軍確有能力可在不驚動國際視聽與監偵狀態下，發動無預警或預警時間極短的猝然突擊，趁國軍無備或未及完成戰備，迅速癱瘓國軍軍力。（記者陳鈺馥攝）

2022/04/27 15:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北論壇基金會今日舉行台灣安全講座，邀請前國防部情報次長室情研中心副主任孫秉中以「解放軍武力攻台」議題發表演講。孫強調，中共一旦決定以武力解決台灣問題時，解放軍確有能力可在不驚動國際視聽與監偵狀態下，發動無預警或預警時間極短的猝然突擊，趁國軍無備或未及完成戰備，迅速癱瘓國軍，奪取港口丶機場。

他並分析，台灣的未來是由美國和中國力量的對比，以及美國介入台海的意願所決定的。當中國與美國的力量拉近時，美國的政策就會改變。美國如果真的能協防台灣，那就很好，不過如果美國不能協防台灣，卻讓台灣人相信可以，那就非常殘忍。

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孫秉中談及，關於中共對台作戰理念，從中共建政開始，對台灣問題都有不同論述，始終強調用和平方式解決問題。中共面對外在威脅，有兩種不同處置方向，蘇聯解體前都是直接採取武力，蘇聯跨台後，改用危機管理方式處理問題。

孫秉忠指出，中共所有動武或危機發生地，都在中國週邊附近，大部分都是「不宣而戰」，直接發動突襲，不過中共會先發出警告，也就是採取文攻武嚇，以過去案例而言，都是速戰速決。

關於中國何時會武力犯台？孫秉中認為，按照中共自己講法，「反分裂國家法」第8條規定，有三種情況下，得採非和平方式或其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。一、台灣從中國分裂出去的事實。二、發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變。三、和平統一的可能性完全喪失。

他分析，中共武力犯台的作戰概念，指導方針是遠戰速勝、首戰決勝，理想目標是最好不死人、盡量少死人、要死死軍人，致勝關鍵是戰略欺敵、先制奇襲，作戰特質是速戰速決。

值得注意的是，中國可用於對台作戰部隊約有40萬人，還有2萬多名特戰部隊兵力，更在福建和汕頭附近部署鷹擊反艦飛彈，射程範圍400公里，台海周邊都在打擊範圍內，我國海軍一出港就會受到威脅。而且兩岸軍事力量早已失衡，2022年中國國防經費高達2261億美元，為台灣的17倍，但是台灣目前主流意見，卻認為對岸沒有能力渡海武力犯台。

孫秉中強調，中共一旦決定以武力解決台灣問題時，解放軍確有能力可在不驚動國際視聽與監偵狀態下，發動無預警或預警時間極短的猝然突擊，趁國軍無備或未及完成戰備，迅速癱瘓國軍，奪取我方港口丶機場。

他指出，解放軍企圖達到「迅速制敵」目的。港口、機場是建立攻勢基地所必需，因此快速奪控港口、機場將有利後續部隊、重裝備與物資快速輸送，藉以降低在航渡與上陸過程中，遭受截擊的可能，確保能快速上陸投入作戰。

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