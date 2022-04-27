立委掀明星學校「遷戶籍」亂象 內政部：會立即處理

立法院內政委員會27日審查「戶籍法部分條文修正草案」，朝野立委紛提案修法，共有15案一併審查，內政部由政務次長陳宗彥列席備詢。（記者劉信德攝）

2022/04/27 15:14

〔記者吳書緯／台北報導〕昔有孟母三遷，今有父母為了子女能在明星學校求學，而把孩子戶籍遷到非居住地的學區；民進黨立委羅美玲今指出，目前有「遷戶籍仲介」的亂象，並收取報酬，占去真正定居當地的孩子入學名額；內政部次長陳宗彥表示，這事他第一次聽到，如果是事實，就是違反「戶籍法」，也會和地方政府合作，內政部會立即處理。

立法院內政委員會今審查「戶籍法」部分條文修正草案，陳宗彥列席報告，並備質詢；羅美玲質詢時指出，根據主計總處2020年的普查結果，僅有70.1%的人口是在籍居住，約有704萬人戶籍地與現住地不同，而大量人口的戶籍地與現住地不同，使政府對區域發展的評估與事實出現落差。

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此外，羅美玲指出，民間也出現遷戶籍仲介的亂象，例如部分家長為了把孩子遷到明星學校的學區而尋求仲介，在社群網站上公然為之，更有提供寄放戶籍者每月收取報酬，已經違反「戶籍法」的規範，許多民眾舉家搬遷定居，等孩子到了入學年齡，卻發現許多住在其它學區的家長，很早就取巧將孩子的戶籍寄放到該學區，占去了真正定居當地的孩子的入學名額

針對此現象，陳宗彥表示，「坦白說我是第一次聽到」，如果此事屬實，就有違反「戶籍法」的規定，內政部會同地方政府合作，了解遷戶籍仲介的亂象，內政部會立即處理。

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