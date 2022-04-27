準友邦索馬利蘭大火重創經濟 立委促外交部雪中送炭伸援

英國奧運長跑冠軍法拉（Mo Farah）發起募款，呼籲各界支援索馬利蘭瓦辛市集大火受災戶，已籌獲近5萬英鎊。（翻攝自gofundme頁面）

2022/04/27 13:01

〔記者呂伊萱／台北報導〕東非索馬利蘭首都瓦辛市集4月初發生大火事故，重創當地經濟，經濟損失逾20億美元。民進黨立委林淑芬今敦促外交部，應該更積極主動援助這個「準友邦」，以更具體的作為協助重建經濟命脈，「這是雪中送炭，要主動！」外交部表示，已提供50萬美元賑災款，將持續和理念相近國家合作研議協助重建的方案。

位於索國首都哈爾格薩市（Hargeisa）的瓦辛市集（Waaheen market）有30年歷史，占地超過5平方公里，是索馬利蘭最大的市場，也是索國主要貨物進出口集散地。4月1日市集不明原因發生火災，延燒12小時，造成27人受傷、約2000間小型商家付之一炬，損失約20億美元，重創當地經濟。

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索國政府呼籲提供資金援助受災戶，索國公民社群和海外僑民也發起募款活動，例家族來自索馬利蘭的英國奧運長跑冠軍法拉（Mo Farah）已募集近50000英鎊。

火災發生後，我國外交部和駐索代表處表達關懷與慰問，並表示將持續關注索國需要，和理念相近國家研議適切援助方案。另聯合國、衣索比亞、吉布地、肯亞、卡達和英國等，已承諾提供支援。

民進黨立委林淑芬今在立法院外交委員會質詢時指出，索馬利蘭是與台灣交好的國家，等於是準友邦，我們還在那裡開設台灣代表處。當索馬利蘭首都發生大火，索國發起向世界募款活動，我方有無主動向索方確認需求？應該更積極主動援助這個準友邦，透過具體作為協助重建經濟命脈。

外交部常次俞大㵢答詢說明，在對方同意之下，我方已調整既有計畫20萬美金、再加上30萬美金，提供共50萬美金賑災款，維持受災戶生計，後續將等索國有具體構想時，有什麼最好方式再來協助。林淑芬強調，經濟不好政局就會動盪，外交關係也會動盪，「外交部要主動積極！錦上添花容易但是無感，要雪中送炭！」

外交部發言人歐江安補充說明，外交部第一時間已向索馬利蘭政府表達誠摯慰問，同時說明我國希望盡綿薄之力，提供50萬美元的緊急人道援助款協助受災民眾維持基本生計。索馬利蘭政府對台灣及時關懷與善舉表示由衷感謝，並將於適當時間安排公開援款受贈事宜。

歐江安並說，我國將持續關心索國首府市場火災復原重建情形，並積極與理念相近國家駐索代表機構合作，共同研議協助索國進行後續重建的可行方案，展現台灣樂願助人的良善力量。

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