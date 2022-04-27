李孟居出獄卻無法返台 國台辦：正在服附加刑

李孟居去年服刑期滿出獄，卻因「剝奪政治權利」附加刑，無法從中國離境。中國國台辦發言人馬曉光今日表示，李孟居已服滿刑期，正在服附加刑期。（翻攝直播）

2022/04/27 13:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居2019年入境中國後失蹤，被中共指控是台灣間諜，判刑1年10個月、剝奪政治權利2年，並於2020年登上《央視》向「祖國」認罪道歉。本報日前揭露，李孟居去年服刑期滿出獄，卻因「剝奪政治權利」附加刑，無法從中國離境，甚至一度從上海闖關要回台遭攔阻。中國國台辦發言人馬曉光今日表示，李孟居已服滿刑期，正在服附加刑期。對此，民進黨立委受訪批，李孟居雖然出獄，但在那個沒有民主、沒有自由的國家，被限制出境無法返台，等同還是在關

馬曉光聲稱，從有關部門了解到，李孟居犯罪事實清楚、證據確鑿充分，有關部門嚴格依法辦案，他現在已經服滿了刑期，正在服附加刑期。在辦案過程，包括在服刑期間，都依法保障了李孟居的各項合法權利。

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據了解，根據「中華人民共和國刑法」，剝奪政治權利屬「附加刑罰」，適用對象為危害國家安全的罪犯、無期徒刑及死刑犯等。在中國，剝奪項目包括選舉及被選舉權；言論、出版、集會、結社、遊行和示威自由；擔任國家機關職務權利；以及擔任國企、企業、事業單位和人民團體領導的權利。剝奪政治權利之刑期，從有期徒刑執行完畢日起算。

民進黨立委王美惠表示，李孟居被關2年出獄後，中國卻不准他回來，在那個沒有民主、沒有自由、處處監控人民的國家，等同還是在關。中國法律怎麼判，根本是隨便他們搞，他們說了算，可以把人直接放回來，也可限制出境不讓你回台。既然李孟居想回來民主自由的台灣，陸委會應該向中方爭取，讓李孟居能夠早日回國。

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