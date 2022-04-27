僑委會90年 巴西僑界邀文史工作者、新生代僑胞保存移民史料

「光輝九十僑見未來」講座邀請駐巴西代表張崇哲視訊參與，文史工作者廖世秉（左）、移民先驅王明惠（中）開講，由林奕君（右）主持。（記者謝如欣攝）

2022/04/27 11:44

〔駐巴西記者謝如欣／聖保羅報導〕僑委會成立90年，巴西聖保羅文教中心舉辦「光輝九十僑見未來：從家史、村史到僑史之書寫」講座活動，邀請僑界深耕移民史料的文史工作者分享歷史與經驗，鼓勵新生代僑胞加入書寫移民史的行列，為前人留下歷史，為自己及下一代尋根，更進一步建立海外子孩對家鄉的國族認同。

「光輝九十僑見未來：從家史、村史到僑史之書寫」講座活動23日下午在聖保羅文教中心舉辦，邀請到駐巴西利亞代表處代表張崇哲、中華會館副理事長廖世秉及台僑移民指標性家族慕義第二代王明惠醫生，以台僑移民史為主題，進行分享。

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該講座為僑委會成立90年慶祝活動的一環，文教中心主任劉俊男特別以30多年僑務老兵的身份，向與會人士分享僑委會自1932年設立以來的歷史點滴，並期望未來能擴展更多青年活動，吸引更多新生代僑胞加入陣容。

張崇哲指出，1995年首次來到巴西任職時，受到聖保羅近郊慕義市六大家族移民史的感動，而後在擔任聖保羅經文處長時，便著手針對巴西僑胞移民歷程進行調查，除多次在僑界及巴西主流活動上講述台僑移民史外，現更在巴西利亞代表處設置一「福爾摩沙走廊」，展示台僑移民來巴西時帶來的歷史文物，向巴西人推廣台灣文化。

做為媒體人的廖世秉會中亦分享撰寫家族史的寫作技巧，期能鼓勵更多青年學子加入為僑社奮鬥歷程留下珍貴紀錄的行列。六大家族第二代王明惠醫生則以台語講述當年移民史，讓現場僑胞憶起當年，相當動容。

廖世秉表示，海外移民史料的傳承相當重要，目前僑社正在籌備巴西移民紀錄小組，希望召集有志僑胞一同努力，編纂出一本台胞在巴西的移民史，甚至集結大家的收藏，未來在僑教中心設置移民博物館，讓巴西人透過文物認識台胞移民帶來的家鄉文化。

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