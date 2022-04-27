國民黨新竹縣寶山、湖口2鄉長黨內初選協商破局

國民黨在新竹縣寶山鄉都登記參選鄉長的縣議員邱振瑋（左）和黨員徐冬曲（右）初步黨內協商破裂。（記者黃美珠攝）

2022/04/27 08:37

〔記者黃美珠／竹縣報導〕國民黨新竹縣黨部計畫要在5月31日之前完成黨內初選的提名作業，首波針對13鄉鎮市中有競爭狀況的竹北、湖口以及寶山3個鄉鎮市登記參選首長的立委林為洲和代表會主席林啟賢、同為縣議員的吳淑君與甄克堅、縣議員邱振瑋和黨員徐冬曲進行協商，但只有竹北市長之爭達成共識由民調來決定提名人選，湖口和寶山都破局。

前述3場協商於昨天下午先後進行，率先登場的是寶山鄉長部分。

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縣黨部主委陳見賢坦言，邱振瑋同意依照黨內初選的機制舉辦民調，但要求民調輸者退選，但徐冬曲並無回應，以致雙方沒有共識。

站在黨部的立場，陳見賢說，領表後收取的登記費用裡面除了有20萬為了因應民調而需的作業費，另有20萬保證金，這個保證金的用意就是對於參加黨內初選機制後不遵守最後結果的人的「懲罰」。

也就是輸了民調的人如果仍執意參選，將會沒收前述保證金且開除黨籍，所以邱振瑋的顧慮在黨內是有機制可以獲得確認的。

湖口鄉長之爭，吳淑君主張開放參選。甄克堅則支持黨內初選，且認為只有透過黨內民意才能真的推選出最具代表性的選手。

事實上甄克堅在上週就已經公開強調，他願意透過黨內初選爭取挑戰湖口鄉長之位，就算落敗，他也會欣然接受最後的結果，回頭繼續選議員服務鄉親。

不過陳見賢直言，湖口鄉議員席次只有5席，現在黨內登記參選的同志就已經有6人，甄克堅的前述決定，也平添縣議員湖口選區的變數。

至於竹北市長之爭，立委林為洲和代表會主席林啟賢都欣然同意進行黨內初選，民調公司已經決定，民調日期則在5月18、19、20日3天。

陳見賢說，對於已破局的湖口、寶山都先退回各自的鄉黨部持續協商，鄉黨部的提名委員會於5月1日之前做出建議，縣黨部提名委員會會在5月3日做出決議後呈黨中央核備。

新竹縣議員吳淑君（右3、持麥克風者）、甄克堅（右2）對黨內湖口鄉長大位之爭，各自主張開放參選和做黨內初選。圖為2人在湖口王爺壟運動公園啟用典禮上同框。（資料照，記者黃美珠攝）

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