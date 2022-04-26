國民黨高市議員第四、第十選區初選 民調時間敲定

國民黨高雄市黨部主委許福明（左三），與左楠區初選5位新人合影。（國民黨高雄市黨部提供）

2022/04/26 12:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高市黨部今天召開第四、第十選區初選協調會，決定5月中下旬舉辦初選，第十選區（前鎮、小港）為5月12日至14日；第四選區5月26日至28日。

國民黨高雄市議員黨內提名登記於本月15日登記截止，共39人完成登記，其中僅兩區初進行初選，包括第四選區（左營、楠梓）提名5席，除了現任4席登記，另有5名新人，總計9人登記，依現任優先原則，將由5位新人進行初選，爭取第5席提名。

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第十選區（前鎮、小港）國民黨提名3席，現任2席登記，共4人登記，將由2位新人進行初選，爭取第3席提名。

國民黨高雄市黨部今天上午召開議員黨內初選協調會，由高雄市黨部主委許福明邀集第四選區參選新人白喬茵、李昶志、李鎧名、莊為傑、侯亞寧；第十選區參選新人呂謦煒、陳識明出席，經協調選出民調公司，並決定初選民調於5月中下旬進行。

第十選區（前鎮、小港）初選民調時間為5月12日至14日，晚上6點半至10點；第四選區（左楠）為5月26日至28日，晚上6點至9點半。

市黨部表示，此次協調過程，讓參選人充分表達意見，期望初選過程順利圓滿，初選過後共同支持勝出的同志，一起為國民黨議會席次過半而努力。

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