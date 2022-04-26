藍營桃園市長提名傳延至6月 羅智強：會有風險

國民黨台北市議員羅智強。（資料照）

2022/04/26 12:05

〔記者施曉光／台北報導〕參選桃園市長的國民黨台北市議員羅智強今日上午接受廣播節目專訪，有關黨內傳出黨中央桃園市長提名時間可能延至6月，他表示，綠營在桃園市的提名，還有拖的空間，但對藍營而言會有風險，如果最後黨的提名人選不是已經表態的他或國民黨立委呂玉玲，而是其他尚未表態的人選，參選時間將會慢了2個月。

面對擔任主持人的國民黨台北市議員游淑慧，以「史上最悲催的擬參選人」形容他，還遭國民黨「掃地出門」，對於朱立倫的心情究竟是怨還是痛，或甚至帶有恨意？羅智強說，自己與朱立倫認識10多年，過去有不錯的互動與交情，今天變成這個局面，他沒有遺憾是不可能的，如果是蔡英文總統批他很弱、不受歡迎、很差，他不會有任何感覺，但朱立倫與國民黨秘書長黃健庭說出這樣的話，說他沒感覺是騙人的。

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至於現在是否與朱立倫還有聯繫管道？羅智強說，個人的遺憾與委屈，他都可以放下，但這不是他單方面的事情，如果還有（聯繫）可能性，他不排除，但可能現在黨中央比較忙，他就不打擾了。

羅智強表示，他很早就知道黨中央的考量是先觀望，等待民進黨先出牌，但民進黨在桃園市還有拖的空間，但這對國民黨會有風險，尤其現在綠營參選人的看板早已掛滿各地，選舉活動也跑得很積極，如果黨中央決定要延後提名時程，勢必會壓縮藍營參選人的時間。

不過，羅智強也強調，這證明他現在的作法是對的，早自3月中開始，他就已開始在桃園行走，而且他投入後，原本國民黨在桃園市是死水一灘，被他打開僵局，現在呂玉玲也已經表態，他與呂都已經在跑，但如果黨中央最後提名的是其他人選，參選時間就會慢了2個月。

羅智強指出，4月初他接到國民黨主席朱立倫的電話，他告訴朱，給自己設下了雙門檻，也就是如果5月底他的民調不是第1名，或輸給民進黨的對手，他都會尊重黨中央的提名結果。

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