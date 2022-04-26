Taiwan can help!聖保羅州議會致贈巴西客屬崇正會疫情感謝狀

聖保羅州議員Damaris Mouro Kuo（左二）頒發感謝狀向台僑疫情期間的奉獻致意，圖左至右為張永西、Damris Mouro Kuo、李淑媛、封淑貞、李淑明、鍾建仁。（巴西崇正會提供）

2022/04/26 12:17

〔駐巴西記者謝如欣／聖保羅報導〕巴西客屬崇正會24日舉辦會員大會暨第13屆客家日聯歡大會，現場巴西本地政界嘉賓雲集，更吸引鄉親近 600人參與，台灣媳婦聖保羅州議員Damaris Moura Kuo並藉此次活動，現場頒發感謝狀，向台灣僑界疫情期間為聖保羅當地貢獻的愛心致意。

歷經兩年疫情，聖保羅週日迎來第一場僑界盛大活動。巴西客屬崇正會客家日聯歡大會請到華僑協會總會巴西分會的戰鼓、舞龍舞獅及電音三太子熱鬧開場，為了避免中式合菜造成交叉感染，特別為與會者準備了充滿台灣味的爌肉便當，還設有各式台灣、客家小吃及糕點攤位，現場好不熱鬧。

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負責統籌美食的常務理事葉莉煒表示，客家日就像是這個大家庭的生日，今年邀請到國際烘焙公司Purato的巴西甜點師傅Assis Bispo操刀，為客家會製作重達50公斤、長3公尺的大蛋糕，讓全場600名僑胞都能透過巴西師傅的手藝，感受客家鄉親的心意，更展現台巴一家親的甜蜜。

會長鍾建仁指出，早在台灣開始第一屆「全國客家日」之前一年，巴西崇正會就已開始在每年2月第3個週日舉辦巴西客家日，今年已邁入第13年。雖說客委會今年公告將「全國客家日」訂為12月 28日，但有鑑於傳統「天穿日」一般落於巴西客家日前後，未來是否延續在2月或改 12月舉行慶祝活動，仍待商確。今年因疫情將大會延至4月，解封後的首次活動能看到這麼多的鄉親熱情參與，正表現出今年的活動宗旨「凝聚客家心、豐富客家情」。

疫情期間台僑們積極為巴西各地防疫工作出錢出力，充份體現Taiwan can help的熱情，聖保羅州議員Damaris Moura Kuo表示，台僑們這兩年除捐款救助貧困家庭、提供口罩及食物籃等物資給醫療單位和偏遠社區外，亦在客家大樓設置疫苗站點，讓日本城一帶的亞裔及巴西居民，能夠在乾淨、寬廣的空間安心接種，促進疫苗接種覆蓋率，故州議會特別派她這位台灣媳婦，藉此次活動表達謝意。感謝狀由客屬崇正會主任委員張永西及會長鍾建仁率客家傑出婦女代表接受。

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