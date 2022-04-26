國民黨：快篩試劑大缺貨 共存不要變成共存亡

國民黨今日召開「防疫監督平台：快篩大缺貨，共存勿成共存亡！」記者會，質疑市面上快篩試劑大缺貨，顯示政府所謂的「共存」防疫新模式只是口號，未見具體規劃，人民面對疫情只能「自主應變」、「自求多福」。（記者施曉光攝）

2022/04/26 10:31

〔記者施曉光／台北報導〕蔡政府防疫策略已從過去圍堵傳播轉為與病毒共存，國民黨今日召開「防疫監督平台：快篩大缺貨，共存勿成共存亡！」記者會，質疑中央疫情指揮中心昨天公佈新的居家隔離「3+4」措施，每人需要5劑快篩，但目前多數縣市政府的快篩存量皆快要用罄，嚴重缺貨情況下，導致市面上搶購、囤貨亂象叢生，顯示政府所謂的「共存」防疫新模式只是口號，未見具體規劃，人民面對疫情只能「自主應變」、「自求多福」。

國民黨在記者會上還播放街訪藥局影片，顯示現在民眾若要購買快篩劑，都是頻頻撲空，諷刺「政府無能，人民無奈」。

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國民黨指出，據統計，111年2月國內就業人數約1145.8萬人，若每人每週需2至3劑快篩劑，每月約需9000萬至1.3億劑的快篩劑，另110年各級學校學生總數約為421.2萬人，若每人每週需2至3劑快篩劑，約需要3368萬劑到5052萬劑﹔確診者及隔離者部份，若以高峰期每天5萬人計算，平均親密接觸者5人需要隔離，每天約有30萬人要隔離，扣除重複3成估算，每月初估會有630萬人，依照最新的居隔「3+4」措施，每人7天內得做5次快篩，每月約需3150萬劑，整體粗略估算，未來國內快篩劑恐怕每月有高達上億劑需求，但蔡政府不論是目前進口採購約1億劑，或快篩國家隊目標每月4千萬劑的儲備，顯然遠遠不足。

台灣預防醫學學會理事長陳宜民指出，國內5家快篩試劑廠商，直到去年12月才獲得藥證，由於過去的政府不作為，以致現在快篩劑的產能上不來，過去政府不願採購快篩試劑，也不希望民眾使用，因此即便本月14日行政院已派國軍進駐快篩試劑廠商幫忙，到7月底也只能製造出3009萬劑，但台灣估計每個月大約需要1億劑。

他強調，快篩試劑不像製造口罩一般簡單，有很多原料控制在其他國家手上，像快篩劑的試紙，現在美國已經都不准出口了，而且即便國軍已進駐國內快篩廠商，也只是能夠協助包裝工作。

國民黨立委林奕華指出，日前由於行政院國會聯絡人確診，造成立法院許多人被匡列，但大家跑了10幾家藥局，都買不到快篩，現在許多民眾都希望自己停班被匡列的同時，要讓家人也能夠做快篩，因此現在民意代表有了新的選民服務工作，就是幫忙找快篩。

國民黨表示，面對快篩亂象，政府應公佈國人快篩未來半年到一年內實際需求數量，提供足夠快篩量能，儘速公布快篩實名制的推行時程，並具體說明相關的規劃內容與流程的具體期程，同時開放多樣性且合格的快篩劑類型，提高篩檢的敏感性與準確度。

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