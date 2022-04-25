抹黑文宣誰發的？台中市議員賴佳微提告 初選對手也報案

賴佳微今（25）日到台中地檢署按鈴申告，請檢方追查抹黑文宣來源。（記者許國楨攝）

2022/04/25 18:01

〔記者許國楨／台中報導〕民進黨台中市議員初選出現抹黑文宣！不滿被不實文宣指民調低迷，現任市議員賴佳微今（25）日到台中地檢署按鈴申告，請求檢方追查抹黑文宣來源，並呼籲有「第一手來源」的競選對手陳俞融出面說明；陳俞融表示，假電子文宣絕非她競選團隊製作，已報案希儘快揪出幕後黑手，還給乾淨選風！

台中市北區市議員參選人陳俞融23日發布新聞稿，指稱日前拜票時有民眾出示從網路群組上收到的一份文宣，寫著「能理解賴佳微民調低迷，只能用攻擊市政的做法來提高聲量」，內容以陳俞融豎起大拇指的照片，搭配賴佳微蹲在地上用手機拍照的畫面，再配上戲謔的文字，讓人看起來以為是陳俞融透過文宣在攻擊賴佳微。

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賴佳微今天下午為此到台中地檢署按鈴控告製作抹黑文宣的人妨害名譽，還涉及違反選罷法意圖使人不當選；賴佳微說，黨內初選本應是君子之爭，所有出於惡意的文宣都不應該出現，經後續查證各地方群組、支持者，都表示沒有看過該份冒名文宣，因她是被攻擊的當事人，才會到地檢署按鈴。

陳俞融：第一時間就呼籲民眾別再轉傳

賴佳微指出，監督市政是本於議員的職責，她只是履行對市民的承諾，而惡意評論她的民調表現不佳，甚至用她是在攻擊市政的不當詞彙，都對她的選情造成實質的影響，期盼透過公權力查出真正散布不實抹黑文宣之幕後黑手及給予其應有的懲罰，呼籲陳俞融盡速出面說明，一同揪出幕後黑手，還給初選乾淨選風！

陳俞融表示，民眾傳給她這份假文宣，並質問她，第一時間她感到非常憤怒，立即向對方澄清，假電子文宣絕非她的競選團隊製作，希望民眾不要再轉傳散布，也不希望因為初選傷害了黨內的和諧，但假文宣已經踩到紅線，這是不道德也是違法的犯罪行為，對此惡意抹黑栽贓絕不姑息。

陳俞融表示，這份假造的電子文宣除了傷害到她，也傷害了賴佳微議員，因此上週六已主動向警方報案，並將假文宣的來源及相關人事都提供給警方，相信司法一定能在最短的時間內查明真相，抓出製造並散布假文宣的主使者，避免再有更多人受到傷害。

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