國家涉「林宅血案」重嫌 促轉會代主委：國安局沖掉關鍵錄音帶

促轉會代主委葉虹靈今日表示，關於林宅血案目前指向國家有嫌疑，林宅血案發生時，外界質疑明明林義雄住處有被24小時監控，竟然還讓兇手跑進去，代表背後一定跟政府有關，但當時政府卻否認沒有監控，事後國安局甚至將關鍵錄音帶內容沖掉。（資料照）

2022/04/25 16:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「林宅血案」、「陳文成命案」兩大指標案件至今找不到兇手，促轉會代主委葉虹靈今日接受網路節目《新聞不芹菜》訪問指出，關於林宅血案，目前指向國家有嫌疑，林宅血案發生時，外界質疑明明林義雄住處有被24小時監控，竟然還讓兇手跑進去，代表背後一定跟政府有關，但當時政府卻否認沒有監控，事後國安局甚至將關鍵錄音帶內容沖掉。

葉虹靈提及，「後來有訪談到當時的警總人員，他們承認林義雄被抓走時，還是有對林宅實施監控，但弔詭的是，該名警總人員說案發當天，因為景美需要開庭，所以把監控林宅的人員都調去支援」。

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葉虹靈接著說，當時國安局也有監聽的錄影帶，案發當天有一通電話從林宅撥到「金琴西餐廳」，而該捲錄音帶已在先前被證實存在，不過根據國安局的新檔案發現，原來國安局在案發後幾天就將內容沖掉。

葉虹靈表示，「當時調查推測，是兇手打去西餐廳報信任務完成，而這捲錄音帶為何會被沖掉？後續發現這件事，促轉會想去約談相關承辦人，但他已因帕金森氏症過世」；她感嘆說，轉型正義工作來的太晚，相當遺憾，如果國安局檔案在10年前就出土，就有機會獲得真相。

葉虹靈談及，案發後的辦案風向，當時政府都把兇手身分導向美籍澳洲大學政治學教授家博，調查局也將大量資源放在盤查黨外，彷彿是在打造一名「代罪羔羊」。政府當時試著帶風向，林宅血案倖存的林義雄長女林奐均，甚至在接受辦案人員偵訊時，被故意用誘導性提問要把兇手身分導向家博，不過目前相關證詞都已經被推翻，目前最大嫌疑是導向國家。且當時有錄音可證明家博在案發時，他僅是打電話關心林宅，因此可以排除家博涉案。

「陳文成命案」方面，葉虹靈提及，過去官方對此案死因都抱持迴避態度，促轉會是第一次指認此案「他殺」機率高於自殺。根據當時錄音帶，警備總部說法破綻百出，警總雖宣稱平安離開，但後來一一比對證詞，五個護送陳文成的人，離開時間點與護送時間根本前後不同，完全兜不攏。

葉虹靈強調，警總當時在亂帶風向，一下說自殺、一下說情殺，家屬和外界很難接受，而且各種佐證陳文成有活著離開警總都是口證，經過比對後根本站不住腳。

葉虹靈指出，當時警總還請物理學家來研究，發現他殺可能性高，但他們也沒有如實呈報。這次促轉會透過新的證據、法醫學者、物理學家估量，他殺可能性確實高於自殺，並且情治機關的嫌疑也不容排除。

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