知床觀光船事故已11死 外交部向日方哀悼慰問

搜救人員在24日深夜於觀光船事故現場尋獲一名幼童，救起時為無意識狀態，到院後不治。（路透）

2022/04/25 15:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本北海道23日發生觀光船失聯事故，已尋獲11人均身亡，還有15人下落不明。外交部今表示，我方透過日本台灣交流協會台北事務所向日本政府表達我國政府與人民的深切哀悼與誠摯慰問，衷心祈願逝者安息，罹難者家屬早日平息傷痛。

日本北海道23日發生「知床遊覽船」所屬「KAZU 1」觀光船沈沒意外。我駐札幌辦事處當日確認，船上26名乘客皆為日本籍，並無外籍人士，我國在日本僑民也未傳出受難訊息。目前日方搜救行動仍在持續進行；根據日本官方單位說明，確定有多位日本民眾不幸罹難。

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外交部今天表示，對此不幸傷亡事件，外交部於第一時間已透過日本台灣交流協會台北事務所向日本政府表達我國政府與人民的深切哀悼與誠摯慰問，我國衷心祈願逝者安息，罹難者家屬早日平息傷痛。

外交部及駐札幌辦事處將密切關注事件後續搜救情形；我方期盼搜救順利進行，其他人員平安獲救。外交部並再次呼籲旅外國人應隨時注意安全，如遭遇急難狀況需要協助，請撥打駐外館處緊急聯絡電話或「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。

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