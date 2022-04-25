批疫苗專線不好用 國民黨質問林智堅是否在數饅頭

國民黨召開「疫苗專線公然說謊，林智堅你在數饅頭了嗎？ 」記者會，要求市長林智堅做好防疫工作，不要只想著未來出路 （記者林正堃攝）

2022/04/25 14:35

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國民黨批竹市疫苗專線不好用 市府反諷：青年團有空應投入防疫

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今召開記者會，批評新竹市疫苗專線不好用，要一通通打去問，新竹市政府確過度包裝成「可以打疫苗專線得知未額滿診所」，擬參選新竹市議員的文傳會副主委何志勇質疑，新竹市長林智堅難道是即將卸任，在「數饅頭」嗎？

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國民黨今召開「疫苗專線公然說謊，林智堅你在數饅頭了嗎？ 」記者會，何志勇、文傳會副主委林家興、青年團總團長劉奕宏出席，質疑竹市府公然說謊「可以打疫苗專線得知未額滿診所」並非事實，並質問林智堅難道已經是等退伍的數饅頭心態嗎？

何志勇表示，他上週與團隊預約新竹市的第3劑疫苗接種，新竹市的疫苗預約竟然只能透過「一通一通電話」，打到至指定的合約醫療院所進行預約，令人質疑新竹市聚集了全世界最頂尖的科技製造公司，疫苗預約的方式竟然這麼「古早」，網站上列出44間合約診所密密麻麻，讓人以為回到翻電話簿黃頁的時代。

何志勇指出，他的團隊在打到第21通電話後才成功預約，之前的大多數診所都表示「已經額滿」。若全部額滿，新竹市民豈非是要打完44通電話，才知道徒勞無功。這對市民、對診所人員來說，都是無意義的浪費，徒增社會成本。

何志勇批評，新竹市一直是民進黨包裝的城市，根本是「過度包裝」，新竹市府的疫苗預約系統，完全無法了解可以去哪裡施打疫苗？哪裡還有疫苗庫存？新竹市政府在疫苗施打的媒合角色上完全是零，根本是「公然說謊」，用一個根本沒有名單的「疫苗專線」，搪塞預約系統落後的事實。

劉奕宏則指出，新北和台北在疫苗預約系統建置上，均能做到線上預約、額滿顯示、依行政區分類的功能，同時也能直接在市府建置的平台上直接預約。桃園雖然無法線上預約，不過至少可以查詢住家附近哪些診所還沒額滿，不像竹市需要一間一間打電話問。

林家興批評，林智堅表面民調高，但經不起考驗，防疫作為一戳就破，連疫苗預約都搞得亂七八糟，令人失望。大家都知道林智堅已經在找下一份工作，但現階段林還是新竹市長，應該將全部心力放在新竹市民上，若做不到，其他縣市民眾也不會給其機會。

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