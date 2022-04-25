祝賀馬克宏勝選連任 外交部：期待台法關係持續強化

法國24日舉行總統大選第二輪投票，根據出口民調結果，現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）以超過58%得票率連任成功，而對手勒朋（Marine Le Pen）得票率逾41%，45歲的馬克宏成為法國20年來首度連任的總統。（法新社）

2022/04/25 14:04

〔記者呂伊萱／台北報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在大選第2輪決選勝出、成功連任。外交部今天表示，已訓令我駐法代表處向法國政府及人民，包括馬克宏總統本人，表達我國政府的誠摯祝賀。外交部並表示，台法為理念相近的民主夥伴，期待台法關係在馬克宏總統領導下持續強化。

外交部今天發布新聞稿，表達中華民國台灣政府誠摯祝賀法蘭西共和國總統馬克宏於總統大選第二輪投票中贏得勝利，獲選連任。根據法國內政部公布的總統選舉開票結果，共和國前進黨（LRM）候選人馬克宏（Emmanuel Macron）勝選連任。

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外交部表示，對於法國人民透過民主選舉程序展現民意，順利選出國家領導人，外交部第一時間已訓令我駐法國代表處向法國政府及人民，包括馬克宏總統本人，表達我國政府的誠摯祝賀。

外交部細數台法近年友好互動，包括台法就重要關鍵議題進行對話、我國在法國南部增設駐普羅旺斯辦事處、2022年法國公布新版印太戰略首次納入台灣等。此外，法國行政部門在G7、法澳及法日2+2會議等場合的聲明，均表達重視台海和平穩定；法國參議院及國民議會2021年更首度分別通過友台決議，支持台灣參與國際組織，並先後組團訪台，表達力挺。我駐法代表吳志中也數度受邀出席國會聽證，均是雙邊關係日益密切友好的明證。

外交部強調，台灣與法國為理念相近的民主夥伴；外交部期待台法關係在馬克宏總統領導下持續強化。我國期待秉持互惠互利精神，共同致力雙邊關係的繁榮發展、維護台海與印太地區的和平穩定，同時齊力捍衛以規則為基礎的國際民主秩序。

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