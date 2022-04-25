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    首頁　>　政治

    劉建國民調輸張麗善10％？ 民進黨發言人：近期並無民調

    民進黨雲林縣黨部澄清，黨中央沒做民調。（記者詹士弘攝）

    民進黨雲林縣黨部澄清，黨中央沒做民調。（記者詹士弘攝）

    2022/04/25 16:56

    首次上稿13:44
    更新時間16:56（新增民進黨發言人說明）

    〔記者詹士弘、楊淳卉／綜合報導〕民進黨下屆雲林縣長候選人徵召立委劉建國參選，有媒體指出，劉建國、蘇治芬民調落後現任縣長張麗善，其中劉的民調大約落後張麗善10個百分點，今天民進黨雲林縣黨部詢問黨中央民調問題，民進黨發言人周江杰表示，近期並無此民調，特此澄清，避免誤導外界。

    今日有媒體表示，「黨中央民調納入劉建國及立委蘇治芬對比國民黨籍現任縣長張麗善，雖然劉、蘇兩人都落後張麗善，但劉的勝算較高。劉的民調大約落後張麗善十個百分點。」

    雲林縣黨部表示，依民進黨傳統慣例，黨中央的民調不會對外公布，但有媒體報導頗具體的民調數字，支持者關心真偽，所以縣黨部一早就向中央詢問民調數據從何而來。

    針對今日媒體報導指出，民進黨提名台中、雲林、苗栗3縣市長候選人的徵召依據是由於黨中央民調一事，民進黨發言人周江杰表示，選對會針對各縣市提名作業，都有整體情勢的通盤考量，就算有民調也僅為提名作業參考內容之一，且會持續做滾動檢討與更新，以藉此掌握最新情勢的變化。針對今日媒體報導之內容，周江杰表示，近期並無此民調，特此澄清，避免誤導外界。

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