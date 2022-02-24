為「香菜」道歉！黃偉哲從共機擾台講到烏克蘭

共機今天中午又兩度侵擾台灣西南空域，台南市長黃偉哲貼文感謝國軍保家衛國。（擷自黃偉哲臉書）

2022/02/24 21:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕俄羅斯對烏克蘭發動戰爭之際，共機今天中午12時02分、12時04分兩度侵擾台灣防空識別區西南空域，台南市也有空軍戰機升空保衛，市長黃偉哲今（24）日晚在臉書有感而發，又聽到空軍戰機劃過天際的聲音，「我們團結的意志更緊密凝聚」。

黃偉哲表示，2022年以來，中共戰機已經侵擾我國空域累計39天、183架次，想和大家談談前幾天拆除新營「共產黨違建廟」的心情，由於共機幾乎天天侵擾台海，而空軍第一聯隊就在台南基地，因此台南的上空，從清晨微曦到凌晨黑夜，隨時有IDF戰機緊急升空的聲音。

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黃偉哲表示，身為台南人，對於台海安全的感受既深刻又生活化，因此，堅持拆除的是違建，更是不能接受有人以五星旗挑戰國家的尊嚴，「因為，我們的子弟是拿著生命在捍衛台灣」。

黃偉哲表示，如同蔡英文總統在國安會「烏克蘭情勢因應小組」會議後所強調：政府各單位務必加強防範境外勢力及在地協力者所發動的認知作戰，以穩定台灣社會內部情勢。

據了解，黃偉哲稍早在個人推特推文：「今天凌晨，俄羅斯空襲烏克蘭首都基輔，正式向烏克蘭宣戰。面對國際情勢的急劇變化，加上世界各地疫情還在蔓延，現在我們能做的就是持續關心隨時更新的訊息，冷靜辨別，並且保持健康飲食、運動習慣和平穩的心情，就是對自己、對世界最好的貢獻。香菜富含維生素C，吃香菜有益健康喔，我很喜歡香菜。」

此文一出，引起批評，雖然該篇推文已下架，但截圖引掀起熱議。黃偉哲今晚在臉文也貼出道歉文「稍早在我的推特有關『香菜』的貼文引起爭議，我不會切割，謹在此致歉」。

網友留言「團結台灣，從台南做起，守護尊嚴，捍衛主權」、「這一年多來台南人真的很有感受，軍機每天都在飛，有時半夜也有，台南人真的因為想到國軍保衛台灣，也忍耐承受，希望全民可以認知捍衛自由民主的國家一點也不容易」、「今天不只戰鬥機聲音，直升機聲音也多了起來」。

台南市長黃偉哲為「香菜文」道歉。（擷自臉書）

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