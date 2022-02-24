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    朱立倫：台灣絕不能成為「下一個烏克蘭」！

    國民黨主席朱立倫今晚在臉書發文指出，除了與國際社會共同譴責俄軍破壞區域穩定的侵略行動、為烏克蘭人民祈福，更要盡力避免台灣步上烏克蘭的後塵」！（資料照，記者田裕華攝）

    國民黨主席朱立倫今晚在臉書發文指出，除了與國際社會共同譴責俄軍破壞區域穩定的侵略行動、為烏克蘭人民祈福，更要盡力避免台灣步上烏克蘭的後塵」！（資料照，記者田裕華攝）

    2022/02/24 21:40

    〔記者施曉光／台北報導〕針對俄軍今晨全面入侵烏克蘭，國民黨主席朱立倫今晚在臉書發文指出，值此時刻，除了與國際社會共同譴責俄軍破壞區域穩定的侵略行動、為烏克蘭人民祈福，我們更要盡一切努力，避免台灣步上烏克蘭的後塵，「台灣，絕不能成為下一個烏克蘭！」

    朱立倫表示，首要教訓，就是平時絕不能低估戰爭威脅，不過才幾天前，烏克蘭面對俄軍陳兵邊境，當地民調卻顯示，近八成民眾不認為俄軍會真的攻擊。短短幾天內局勢的急轉直下，撕破許多人樂觀評估，換成今晨在基輔湧現倉皇出逃的長長車陣，同樣重要的，是國家安全絕不能假手他人。

    朱立倫說，烏克蘭即便是聯合國成員國，當前政權也與歐美關係友好，但當俄軍閃電入侵時，真正能在前線守土抵抗的還是烏克蘭軍，即便烏克蘭總統、大使急切呼籲，各國對於是否派遣部隊協防仍多躊躇，只有堅實的自主國防，全民捍衛國家的決心，永遠是國家安全最重要的基礎。

    朱立倫認為，台灣對烏克蘭最能感同身受的，是彼此都身處在地緣強權對峙的樞紐，最需要的都是對國際局勢的敏銳洞察，以及與各方保持交流對話、沈著平衡，避免任何躁進行動激化衝突的智慧，在面對地緣政治的軍事侵略時，再如何義正辭嚴的道德譴責，其實都顯得蒼白。

    他強調，國民黨立場非常清楚，就是捍衛中華民國，堅持民主自由，守護台灣人民的安全，更希望兩岸能夠交流對話而不要交惡對抗，國家安全，兩岸和平才是真正的愛台灣。

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