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    國台辦酸去中國化「哥倫布發現新中國」 陸委會：刻意曲解

    《激辣中國》因校正疏失，哥倫布發現新大陸被改成「哥倫布發現新『中國』」下架回收。（擷取自麥田出版臉書）

    《激辣中國》因校正疏失，哥倫布發現新大陸被改成「哥倫布發現新『中國』」下架回收。（擷取自麥田出版臉書）

    2022/02/24 19:56

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國作家曹雨所著《激辣中國》一書在台出版，書中「大陸」均被出版社改成「中國」，以致出現「哥倫布發現新中國」。中國國台辦發言人馬曉光昨日大酸，這齣走火入魔的鬧劇，是民進黨當局推動「去中國化」造成的又一惡果，長出的又一奇葩。陸委會今日駁斥，國台辦一再對我方社會的議題過度政治解讀、刻意曲解批評，完全無助兩岸關係的正面發展。

    陸委會發言人邱垂正表示，台灣是自由、民主、開放的社會，民眾的言論與出版的自由都能夠獲得充分的保障。據了解，這一本書在台出版所引發的爭議，出版社已經公開說明，並立即採取補救措施，陸委會對此表達尊重。

    邱垂正指出，此一事件充分反映出台灣社會堅持捍衛言論自由，以及出版自由的基本價值，並且具有強大的自我糾錯與反省的能力，反觀中方長期用盡各種手段，限制人民的權利與自由，並將任何的異議視為對其政權的挑戰，對出版品進行嚴格的管控，以及政治審查。

    邱垂正指出，包括《激辣中國》這本書，中共也是粗暴的刪除部分內容，兩相對照之下，更可以凸顯兩岸間極權專制與民主自由體制的重大差異。中共國台辦一再對我方社會的議題過度政治解讀、刻意曲解批評，完全無助兩岸關係的正面發展。

    邱垂正強調，台灣人民非常珍惜得來不易的自由、民主的生活方式，呼籲中方與其費盡心思胡言謾罵，不如正視中國人民對自由、人權等普世價值的渴望，深刻反省並保障人民的言論出版自由，停止對於人民的監控及思想箝制措施，如此才能有助於改善國際社會與台灣民眾對中方的觀感。

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