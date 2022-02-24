卸任後動向 林右昌：需要我之處，就往那裡去

基隆市長林右昌。（記者謝君臨攝）

2022/02/24 17:52

〔記者謝君臨／台北報導〕基隆市長林右昌將於年底任期屆滿，未來動向引發關注。他今（24）日表示，其實投身政治並非其人生規劃，他小時候的志願是當動物園園長，會從政一切都是意外，會當上市長也不在計劃中。對他來說，政治工作的目的是要實現理想，而不是去找個人的職位，「未來有任何需要我的地方，我就往那個地方去」。

林右昌今於台北市信義區誠品書店舉行《雙魚B．理科市長—林右昌的人生進擊RPG》新書發表會，包括副總統賴清德、交通部前部長林佳龍、基隆市立委蔡適應等人都到場，主持人更盛讚林右昌的新書一舉攻下排行榜冠軍。

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對此，林右昌於會後受訪表示「有點驚訝」，今天才新書發表會，他很高興有這麼多人關心、支持，更開心的是說，在很多不同的通路上，都有好的成績，他相信這本書應該很好讀，他的太太花了一個半小時一口氣把它讀完，這不是一個傳統的傳記式作品，希望大家會喜歡。

賴清德致詞時則說，他接到書時有點意外，以為就是市政成果發表，沒想到不僅是市政成績單，還有人生寫真集，都非常好看、非常精彩，這應該也是新書發表後穩居排行榜冠軍的原因。

賴清德指出，人生寫真集其實就三個字，高、富、帥，所以才好看，高不用講，林右昌一看身材個子很高，帥也不用講，富不是財富的富有，而是他富有理科的邏輯、富有理性的思維、富有理想的性格，這從他當助理到市長，我們看得非常清楚，一個非常有理想性的政治工作者，這就是林右昌。

此外，林右昌於會後接受媒體聯訪，針對林佳龍會否投入新北市長選舉？他說，有關六都選舉，現在黨中央正在進行相關佈局工作，最後一定會提出最優秀、最強的人選，「我相信中央會做整體規劃」。

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