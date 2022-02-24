民進黨初選禁掛選對會成員看板 台南賴系子弟兵最受影響

民進黨投入市議員黨內初選的中西、北區參選人周嘉韋，有多達25面看板和副總統同框。（記者王姝琇攝）

2022/02/24 16:35

〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨中常會23日決議總統蔡英文、副總統賴清德等9位選對會成員，不得用在初選看板或文宣，但已掛上的看板無須強制拆除。相對於既有知名度的現任議員，投入黨內初選的新人受影響較大，甚至可能造成部分損失，但因規定不溯及既往，反倒讓提前掛上看板的參選人鬆一口氣。在台南市又以賴系子弟兵受到影響最大。

民進黨投入市議員黨內初選的中西、北區參選人周嘉韋，為立委林俊憲子弟兵，屬賴系人馬，也曾投入2020總統大選輔選工作，加上是首次參選的新人，與賴清德同框、已吊掛完成的看板多達25面。他說，已吊掛完成的不會刻意拆除。

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亦屬賴系人馬的安平、南區議員呂維胤，以及東區議員蔡筱薇，因現任既有知名度，目前已吊掛選舉看板，分別有3面及6面與賴副總統同框。呂維胤說，因現任議員多數都以選民服務「成績單」作為宣傳，新人則需先拚出知名度，故此規定對「舊人」影響相對較小。蔡筱薇則說，選舉「母雞帶小雞」仍有一定的效果，選對會此規定對參選人多少都有影響。

同樣投入中西、北區的參選新人林建南，屬立委王定宇子弟兵，因派系不同，故未有任何宣傳品與正、副總統同框。林建南表示，此次參選以「幸福台南」為主力訴求，選舉看板呈現特地都找民眾一起拍攝生活面，不刻意打出黨內高層。

而安南區參選新人蔡麗青，為市黨部前執行長，屬市長派，已吊掛的30多面看板，不是獨照就是與市長黃偉哲同框。安平、南區的新人林依婷，雖為前市府副發言人，亦屬市長派，為拚出高識別度，全數看板及宣傳物都選擇獨照亮相！

連任3屆議員既有高知名度的中西、北區議員陳怡珍與英系關係良好，目前選舉看板僅有3面與小英總統同框，她表示，規定不溯及既往故不會拆除，而已設計版面但尚未輸出的宣傳物，已通知廠商更換設計圖樣，並未造成損失。

此外，黨部接獲許多擬參選人詢問，針對已印製的文宣品，包含看板、平面文宣、宣傳小物、電視文宣等，是否可基於資源不浪費為原則，持續發完為止。市黨部執行長張孟暉回應，該規範「不溯及既往」，至於已印製之平面文宣與競選小物，宜先向中央或地方黨部擇一報備。若有個案之爭議，其認定與處置由選對會做最後決定。

現任安平、南區議員呂維胤為賴系子弟兵，亦有3面與副總統賴清德同框的選舉布條。（記者王姝琇攝）

現任中西、北區議員陳怡珍少數與小英總統同框的選舉看板。（記者王姝琇攝）

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