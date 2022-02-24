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    立院明開議是否杯葛蘇貞昌？ 國民黨未定案：視執政黨態度

    國民黨24日舉辦立法實務研討會，會議中進行「黨團總召及書記長交接典禮」，由立委曾銘宗（右）及萬美玲分別接任。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨24日舉辦立法實務研討會，會議中進行「黨團總召及書記長交接典禮」，由立委曾銘宗（右）及萬美玲分別接任。（記者叢昌瑾攝）

    2022/02/24 15:03

    〔記者林良昇／台北報導〕立法院明日開議，邀行政院長蘇貞昌列席進行施政報告並備質詢，因日本福島5縣食品解禁引發國民黨不滿，蘇揆是否能順利上台報告受到關注，國民黨團總召曾銘宗表示，不會為杯葛而杯葛，將會視執政黨態度而定。

    立法院第10屆第5會期定於2月25日開議，邀請行政院長蘇貞昌率各部會首長列席，進行施政報告並備質詢；由於立院休會期間，行政院宣布福島5縣食品進口解禁，國民黨表態反對，揚言反制，不排除不讓蘇揆上台，對於蘇揆明日的施政報告，國民黨是否杯葛到底，備受關注。

    國民黨今舉行立法實務研討會，討論本會期優先法案等相關事宜，曾銘宗今受訪表示，研討會中未討論到明日攻防策略，預計明早會召開黨團大會討論。

    曾銘宗表示，政府沒經過任何溝通，就突襲開放日本福島5縣食品進口，政府既然不捍衛人民健康，國民黨就代替人民捍衛﹔國民黨已經召開過公聽會，對於行政院提出的「3原則、3配套」學者也覺得不周全，國民黨為此提出「5要求、6主張」，要求政府比照韓國標準。

    曾銘宗說，希望政府回應國民黨團的訴求，並將開放福島5縣食品的行政命令能「備查改審查」，送至立院審議。這些要求並不過分，希望執政黨能回應，大家一起捍衛食安。

    曾銘宗強調，食安沒有顏色，希望立院新會期朝野多討論民生議題，少談政治﹔國民黨不會為了杯葛而杯葛，也願在正式開議前和執政黨溝通，讓議事能順利進行，但若把在野黨當空氣，就不要怪在野黨杯葛。

    此外，國民黨立法實務研討會今列出國民黨本會期36案優先法案，包含「公民投票不在籍投票法」、「公民投票法」、「減碳無煤家園推動法」、「國營事業管理法」、「房屋稅條例」、「學校衛生法」、「菸害防治法」等相關修法。

    據轉述，因應年底九合一選舉將至，國民黨主席朱立倫在今天的內部會議中向藍委喊話，今年年底選好才有未來﹔更向藍委再次說明近期青年加權等初選爭議，朱強調，年輕人加權高，現任當然有危機感，但不給年輕人機會，國民黨就沒有未來﹔而初選雖然最公平，但大家殺的你死我活，傷害也會很重，寧可先協調，協調不成再初選。

    據與會者轉述，一位資深藍委則向朱立倫提醒，在年底選舉，民進黨光用「抗中保台」這口號，國民黨就被玩假的，建議黨中央要思考怎麼應對。

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