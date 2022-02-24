黃郁婷言行損國家尊嚴 民團赴監院檢舉促彈劾官員

台灣綠色逗陣之友會理事長陳師孟（左四）與台灣制憲基金會等民間團體，針對日前台灣參加北京冬奧種種有損國家尊嚴之舉措，向監察院檢舉教育部及體育署嚴重失職，要求監察委員立案徹底調查，並對教育部提出糾正案、對體育署政副署長提出彈劾案。（記者劉信德攝）

2022/02/24 13:41

〔記者吳書緯／台北報導〕北京冬奧台灣隊國手黃郁婷穿中國隊服、言行舉措失當爭議延燒；綠色鬥陣之友會等民團今赴監察院遞交檢舉函，要求監委就黃郁婷事件立案調查，並對教育部提出糾正案、彈劾相關官員；前監委、綠色鬥陣之友會理事長陳師孟表示，黃郁婷言行不可取，但更大的憤怒來自於教育部、體育署對於參與開幕式的決策轉折和監督未當，讓人民喪失對政府信任。

綠色逗陣之友會、台灣制憲基金會、台灣東突厥斯坦協會、永社、北社等民間團體及時代力量、台灣團結聯盟等政黨，今共同發起向監察院遞交檢舉函，就黃郁婷事件要求監員立案徹底調查，並對教育部提出糾正案，並對教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟、體育署副署長林哲宏、洪志昌提出彈劾。

請繼續往下閱讀...

民團並在監察院外召開記者會，陳師孟表示，黃郁婷在北京冬奧的言行諸多不可取，但更大的憤怒來自於掌握權力的教育部和體育署，讓人民對政府的信任感完全喪失。

陳師孟指出，國際為了聲援新疆維吾爾族人權，外交抵制北京冬奧開幕式與閉幕式，台灣隊原本拒絕出席北京奧運開幕式，在民眾不知道緣由下，教育部體育署不但派選手參加開幕式，並且由認為國籍不重要的黃郁婷掌旗入場，中間發生何種轉折，盼監院查明清楚。

綠色逗陣之友會透過新聞稿指出，監察院職司國家各機關是否合法合憲運作的監督與考核，對於教育部與所屬體育署關於參加北京冬奧開幕式的決策轉折和黃郁婷言行傷害國家利益一事，特此懇請監院本於職權詳為調查，對錯誤的行政決策提出糾正，並對主管機關首長違反國家利益的行政行為提出彈劾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法