陪林佳龍到新北議會試水溫？吳琪銘回應了

立委吳琪銘（中）表示，大家勸林佳龍選台北市，而非新北市。（記者翁聿煌攝）

2022/02/24 12:32

〔記者翁聿煌／新北報導〕前台中市長林佳龍被視為綠營年底市長選將之一，林佳龍25日將由立委吳琪銘、陳亭妃陪同出席新北市議會民進黨團幹部交接，外界解讀林佳龍偕正國會委員出席，除展現正國會在新北的團結氣勢，林佳龍也有為新北市長選戰試水溫的味道，吳琪銘今天澄清，林佳龍是來為新任黨團總召陳啟能致賀，吳琪銘透露，其實大家都勸林佳龍選台北市，「相信林佳龍有聽見，也正在思考」。

林佳龍學經歷及選戰經驗豐富，被視為民進黨參選台北、新北和台中市的活棋，林佳龍明天將與正國會要角、陳亭妃及吳琪銘連袂出席民進黨新北市議會黨團幹部交接，可展現正國會在新北的大團結氣勢，林佳龍當天還有機會與新北市長侯友宜同台。

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民進黨新北市議會黨團明上午10點將舉行總召及幹部交接，新任總召陳啟能、副總召李倩萍、幹事長羅文崇、副幹事長陳科名、書記長廖宜琨。

吳琪銘之前也是新北市議員，明天會陪同林佳龍到市議會，吳琪銘否認，林佳龍到新北市議會是為新北市長選舉試水溫，他表示，新任總召陳啟能是好朋友，大家是去是向他道賀，吳琪銘說，其實大家私下都在勸林佳龍選台北市，「相信林佳龍有聽見，也正在思考」。

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