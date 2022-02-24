為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陪林佳龍到新北議會試水溫？吳琪銘回應了

    立委吳琪銘（中）表示，大家勸林佳龍選台北市，而非新北市。（記者翁聿煌攝）

    立委吳琪銘（中）表示，大家勸林佳龍選台北市，而非新北市。（記者翁聿煌攝）

    2022/02/24 12:32

    〔記者翁聿煌／新北報導〕前台中市長林佳龍被視為綠營年底市長選將之一，林佳龍25日將由立委吳琪銘、陳亭妃陪同出席新北市議會民進黨團幹部交接，外界解讀林佳龍偕正國會委員出席，除展現正國會在新北的團結氣勢，林佳龍也有為新北市長選戰試水溫的味道，吳琪銘今天澄清，林佳龍是來為新任黨團總召陳啟能致賀，吳琪銘透露，其實大家都勸林佳龍選台北市，「相信林佳龍有聽見，也正在思考」。

    林佳龍學經歷及選戰經驗豐富，被視為民進黨參選台北、新北和台中市的活棋，林佳龍明天將與正國會要角、陳亭妃及吳琪銘連袂出席民進黨新北市議會黨團幹部交接，可展現正國會在新北的大團結氣勢，林佳龍當天還有機會與新北市長侯友宜同台。

    民進黨新北市議會黨團明上午10點將舉行總召及幹部交接，新任總召陳啟能、副總召李倩萍、幹事長羅文崇、副幹事長陳科名、書記長廖宜琨。

    吳琪銘之前也是新北市議員，明天會陪同林佳龍到市議會，吳琪銘否認，林佳龍到新北市議會是為新北市長選舉試水溫，他表示，新任總召陳啟能是好朋友，大家是去是向他道賀，吳琪銘說，其實大家私下都在勸林佳龍選台北市，「相信林佳龍有聽見，也正在思考」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民進黨誰戰北市？民調：林佳龍支持度高 陳時中最有勝算
    2022/02/22 17:50

    民進黨誰戰北市？民調：林佳龍支持度高 陳時中最有勝算
    林佳龍率「台灣正青」聯合競選議員參選人認購鳳梨釋迦 贈7弱勢社團
    2022/02/15 14:48

    林佳龍率「台灣正青」聯合競選議員參選人認購鳳梨釋迦 贈7弱勢社團

    換房子 也換生活 昭揚天鋭越換越好
    北市長選舉民調被黃珊珊超車？ 陳時中大器回「恭喜」
    2022/02/14 16:46

    北市長選舉民調被黃珊珊超車？ 陳時中大器回「恭喜」
    被薦選台北市長 林佳龍說謝謝：提新願景才是城市之福
    2022/02/14 08:31

    被薦選台北市長 林佳龍說謝謝：提新願景才是城市之福

    郭婷筠胖到身體發警訊 靠它重拾健康
    參選台北市長？ 林佳龍：選舉或職務不須太多個人算計
    2022/01/25 15:50

    參選台北市長？ 林佳龍：選舉或職務不須太多個人算計
    防疫升級 蔡其昌及林佳龍春節一元小紅包怎麼發急應變
    2022/01/23 09:16

    防疫升級 蔡其昌及林佳龍春節一元小紅包怎麼發急應變
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播