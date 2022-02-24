政院將設推動轉型正義會報 蘇揆親召集 並設人權與轉型正義處

促轉會。（資料照）

2022/02/24 11:57

〔記者李欣芳／台北報導〕促進轉型正義委員會（促轉會）任期將於5月30日屆滿，依法在提出任務總結報告後解散。為使轉型正義工作能接續推動、落實，行政院院會今天通過促轉會擬具的「促進轉型正義條例」修正草案，使促轉會任務得以順利移交各部會，讓轉型正義不中斷。

為使轉型正義任務持續推進，並回應民間社會呼籲轉型正義應落實於政府機關之日常，促轉會增訂修正草案，擬定可落實轉型正義的法律與組織設計。首要者為行政院設置「推動轉型正義會報」，由行政院院長擔任召集人，以統合、協調及監督各轉型正義事項的落實。此外，行政院也規劃設置人權與轉型正義處。

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促轉會表示，促轉條例要求促轉會規劃、推動之法定任務，包括開放政治檔案；清除威權象徵、保存不義遺址；平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解；不當黨產之處理及運用，以及其他轉型正義事項。促轉會屬於任務型編制，於提出任務總結報告後依法解散，關於解散後前述法定任務，或任務總結報告所規劃之轉型正義事項，應由何機關接續推動落實等事項，條例則未明文規範。

各項轉型正義任務將依據任務性質，由常設部會承接，以推動各項轉型正義工作，如法務部主管平復國家不法及識別與處置加害者事項、內政部主管處置威權象徵事項、文化部主管保存不義遺址事項、衛福部主管政治暴力創傷照顧療癒事項、教育部主管轉型正義教育、國發會主管促進轉型正義基金之收支、保管及運用事項。

至於涉及跨機關（構）權責或其他轉型正義事項，則由行政院指定之。

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