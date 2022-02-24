林右昌今下午新書發表 昨先送書給蔡總統與游錫堃

基隆市長林右昌今天下午在台北發表新書「雙魚B．理科市長：林右昌的人生進擊RPG」記者會。在新書發表會之前，林右昌昨天已經把剛上架的新書，親手送給蔡英文總統（左）。（記者俞肇福翻攝林右昌臉書）

2022/02/24 11:49

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌今年底兩屆市長任期屆滿，今天下午在台北正式發表新書「雙魚B．理科市長：林右昌的人生進擊RPG」。在新書發表會之前，林右昌昨天已經把剛上架的新書，親手送給蔡英文總統與立法院長游錫堃。林右昌昨天晚間在臉書貼文說，在政治路上，他們都是一路看著他成長的兩位前輩，謝謝他們親自撰文推薦，也給他很大的肯定。

林右昌昨晚在臉書先透露，聽說昨天預購已經在分別金石堂書店、MOMO購物，以及博客來網路書店的前三名排行榜上，感謝大家對他的支持與鼓勵，還說，果然國師唐綺陽占星幫說的沒錯，本周的雙魚座有莫名的吸引力，希望今天下午發表會也能一切順利。

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林右昌出的第一本書是「市長的口袋食堂」，「雙魚B．理科市長 林右昌的人生進擊RPG」是第二本書，是記錄他成長過程的小故事。

林右昌解釋書名，因他是雙魚B型比較浪漫，過去他的成長過程大家可能會覺得比較有理想性，很多的夢想，但更重要的是經過學術和理科的訓練，讓他變得更為嚴謹和有實踐能力。

林右昌說，蔡總統說一直不了解為何他要去騎機車南北縱走切西瓜，蔡總統看完書後說，終於了解這就是雙魚B的堅持。

林右昌昨天已經把剛上架的新書，親手送給立法院長游錫堃（右）。（記者俞肇福翻攝林右昌臉書）

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