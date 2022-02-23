聲明掛大新竹合併看板非關初選 鄭宏輝：支持配合黨中央

新竹市行政院政務顧問鄭宏輝今天發表聲明支持及配合民進黨中央有關初選的政策與禁令，掛大新竹合併看板非關初選。（記者洪美秀翻攝）

2022/02/23 19:15

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨主席兼選對會召集人蔡英文今天發兩點聲明，其中一點是，初選參選人不得使用選對會成員照片作為文宣，也不得宣稱選對會成員表示支持或唯一支持。行政院政務顧問鄭宏輝上週掛起支持大新竹合併升格看板，內有總召柯建銘人像，對此，鄭宏輝聲明，支持民進黨中央初選政策與配合禁令，團結民進黨才是2022勝選關鍵，黨主席蔡英文頒布的初選禁令有助黨內良善競爭。

蔡英文並同選對會成員發表2點聲明，即日起，所有初選參選人之文宣，包括看板、車輛、平面文宣、網路文宣、電視文宣等，不得使用選對會所有成員之照片。另所有初選參選人不得透過任何方式公開宣稱，選對會任一成員表示支持或唯一支持特定初選參選人。任何初選參選人違反上述兩項規定之一，經檢舉，中央黨部應立即調查，並將結論呈請選對會做適當處置。

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而鄭宏輝上週在新竹交流道豎立的「支持2022大新竹合併升格」看板，他發聲明強調，這是新竹市民共同的期待，他與總召柯建銘、市長林智堅都期待朝野合作推動修法，為台灣與新竹未來打拚。看板雖有選對會成員柯建銘的人像，但主題為支持2022大新竹合併升格，並非選舉看板，也無參選人字樣，更無唯一支持參選人等字樣。

鄭宏輝說，他支持大新竹合併升格，若大新竹完成合併升格，屆時民進黨中央也會針對大新竹市長採徵召而非初選，對黨中央禁令絕對會遵守。

民進黨2022選對會成員，由蔡英文主席擔任召集人，成員包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院民進黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、前交通部長林佳龍、前民進黨秘書長洪耀福、民進黨秘書長林錫耀。

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