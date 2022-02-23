聲明掛大新竹合併看板非關初選 鄭宏輝：支持配合黨中央
〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨主席兼選對會召集人蔡英文今天發兩點聲明，其中一點是，初選參選人不得使用選對會成員照片作為文宣，也不得宣稱選對會成員表示支持或唯一支持。行政院政務顧問鄭宏輝上週掛起支持大新竹合併升格看板，內有總召柯建銘人像，對此，鄭宏輝聲明，支持民進黨中央初選政策與配合禁令，團結民進黨才是2022勝選關鍵，黨主席蔡英文頒布的初選禁令有助黨內良善競爭。
蔡英文並同選對會成員發表2點聲明，即日起，所有初選參選人之文宣，包括看板、車輛、平面文宣、網路文宣、電視文宣等，不得使用選對會所有成員之照片。另所有初選參選人不得透過任何方式公開宣稱，選對會任一成員表示支持或唯一支持特定初選參選人。任何初選參選人違反上述兩項規定之一，經檢舉，中央黨部應立即調查，並將結論呈請選對會做適當處置。
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而鄭宏輝上週在新竹交流道豎立的「支持2022大新竹合併升格」看板，他發聲明強調，這是新竹市民共同的期待，他與總召柯建銘、市長林智堅都期待朝野合作推動修法，為台灣與新竹未來打拚。看板雖有選對會成員柯建銘的人像，但主題為支持2022大新竹合併升格，並非選舉看板，也無參選人字樣，更無唯一支持參選人等字樣。
鄭宏輝說，他支持大新竹合併升格，若大新竹完成合併升格，屆時民進黨中央也會針對大新竹市長採徵召而非初選，對黨中央禁令絕對會遵守。
民進黨2022選對會成員，由蔡英文主席擔任召集人，成員包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院民進黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、前交通部長林佳龍、前民進黨秘書長洪耀福、民進黨秘書長林錫耀。