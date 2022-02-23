北市大新任校長遴選爭議 監院糾正北市府、北市大

監察院針對校長遴選爭議糾正北市府與北市大。（資料照）

2022/02/23 18:03

〔記者吳書緯／台北報導〕監察院今指出，台北市立大學以北市府所修訂的校長遴選辦法有違大學自治為由，拒不辦理校長遴選作業，顯有重大違失，因此通過糾正北市大，而台北市政府面對爭議，僅一再發文呼籲校方完成校長遴選會的籌組等，難謂有效解決問題，亦有失主管機關之行政監督職責，因此糾正台北市政府。

台北市立教育大學、體育學院於2013年合併為台北市立大學，由台北市政府管轄，並由戴遐齡擔任首任校長，其2任8年任期於去年屆滿，但因校方與北市府對於「台北市立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」有爭議，導致新任校長人選難產。

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監察院今透過新聞稿指出，北市大第3任校長原應於去年8月1日起聘上任，但經媒體報導北市大與台北市政府就遴選辦法衍生有無違法的爭議，致該校第2任校長任期僅剩3個月餘將屆，仍無法啟動遴選相關作業；監委賴鼎銘、賴振昌、蕭自佑及林國明於去年6月18日正式立案調查。經監察院教育文化委員會17日審查此案，通過糾正北市大及台北市政府。

監察院指出，依據憲法、大學法及司法院釋字第380號解釋等，大學自治應於法律規定範圍內為之，而公立大學校長遴選委員會的組織、運作及其他應遵行事項的辦法，在國立大學由教育部訂定，直轄市立大學則由學校所屬地方政府訂定，北市府依據此項法律授權於2016年7月1日修訂發布「台北市立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」，並經行政院備查在案，法制程序已屬完備。

然而，查案監委指出，北市大於2020年6月時召開校務會議研商校長遴選作業與相關事宜，竟然投票表決「不接受依北市府辦法辦理校長遴選有關事宜」，所持理由主要是，北大學校長遴選辦法在校長遴選委員會成員方面，要求校友與社會公正人士代表要由學校提報3倍名單予北市府圈選，有北市府介入校長遴選作業之虞，並提出「大學遴選校長之人事權，自屬大學自治之範圍」。

監委表示，北市大校長遴選的規範內容雖與國立大學的規範略有差別，然並無牴觸大學法，屬於有效的法令，教育部同樣也說明，台北市大學校長遴選辦法備查有案，在未調整修正前，北市大仍應依該運作辦法規定辦理，但北市大不僅未積極修訂校長遴選事宜訂定要點，直到2020年竟以遴選辦法有違大學自治為由，拒不辦理校長遴選作業，顯有重大違失，因此糾正北市大。

另，調查發現，台北市政府對於北市大校長遴選爭議，僅一再發文呼籲該校「110年7月6日前請函報北市大校長遴選作業要點」、「110年9月30日前請完成校長遴委會之籌組」，難謂有效解決問題，亦有失主管機關之行政監督職責，因此糾正台北市政府。

監委表示，為有效遂行大學校長遴選事宜，避免產生延宕，教育部對於有關大學法第9條規定學校組成校長遴選委員會遴選校長之相關法令，顯有加強檢討改進的必要。

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