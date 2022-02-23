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    退撫新制3月中送立院 考試院強調「新人新制」非二次年改

    考試院今天舉行媒體茶敘，對於退撫新制強調非二次年改，而是新人新制。（資料照）

    考試院今天舉行媒體茶敘，對於退撫新制強調非二次年改，而是新人新制。（資料照）

    2022/02/23 17:06

    〔記者楊綿傑／台北報導〕銓敘部針對112年7月1日新進公務員推出退撫新制，考試院今天表示，草案最快3月中有望送進立法院審議，同時也強調，此非二次年改，而是「新人新制」。

    考試院今天舉行媒體茶敘，包括考試院長黃榮村、副院長周弘憲、秘書長劉建忻、考選部長許舒翔、銓敘部長周志宏、保訓會主委郝培芝等都出席說明相關政策。

    外界關注退撫新制推動狀況，周志宏指出，日前已新擬「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案」並提出，同時也會搭配「公務人員資遣撫卹法」、「公教人員保險法」進行修正，採行確定提撥制，透過公保基金及個人專戶形成適用新人的全新制度。

    在進度上，周志宏表示，預計明天院審查會進行審查，如果順利的話3月初可以通過院會，因此有望在3月中以前送立法院審議，當然也希望立法院盡量協助優先排入議程，讓新制可以順利完成立法。

    對此，黃榮村則特別提及，有外界以「二次年改」稱呼新制 ，黃榮村強調，這是針對新進人員的制度，所以應該說是「新人新制」才準確，而且制度的產生經過長時間溝通，各方也已經取得共識。

    劉建忻補充，制度剛推出，社會上可能還不夠清楚，認為曾受到年改的人，會再被影響，因此近來又開始流傳過去的網路訊息，說年改為員會已開會將進行二次年改，劉建忻重申，這是「新人新制」。

    至於新制實施可能使現有退撫基金收入減少，周志宏則說明，這只是錢放在不同制度裡，根據估算，第一年會減少約4億、第二年減少約12億，不過由於年改後基金體質越來越好，加上會有政府撥補，且績效不錯，不會有破產問題，而是「基金用罄」的年限會大幅往後延，較精確數字須待第8次精算報告出爐。

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