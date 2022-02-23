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    林智堅校園巡迴演講 首站返母校竹東高中分享約會勝地

    新竹市長林智堅今天回母校竹東高中演講並與現場師生大合影。（市府提供）

    新竹市長林智堅今天回母校竹東高中演講並與現場師生大合影。（市府提供）

    2022/02/23 17:20

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長林智堅今天啟動「講出來！小智返校日」新竹校園巡迴演講，首站返回母校竹東高中，有學生問「蓋了幾座公園」、「大新竹合併竹東高中補助會不會增加」，林智堅也爆料提到初戀就是在竹東高中；還分享約會勝地，也跟高中學弟妹分享市政心路歷程，鼓勵高中生要充滿夢想與熱情，才能逐夢踏實。

    此次演講也採校園大聲公開放學生提問，有學生問大新竹合併後竹東高中補助會不會變多，林智堅也回應說：「一定會變多！」還有學生問林智堅高中有談戀愛嗎？林智堅也坦率答覆，初戀就是在竹東高中。

    林智堅也分享自己的約會勝地，像是護城河、隆恩圳、波光市集、新竹公園、孔廟廣場、東門城廣場、幸福盒子等地，都是他上任後透過設計力導入公共建設、推動改造的成果，而像改造後的東門城地下道，全新不鏽鋼鏡面廊道讓喜歡熱舞的高中生都愛上此地。

    林智堅說，這幾年來新竹這座城市的改變大家都感受到，提醒學弟妹，求學過程課業還是最重要，過去的他沒有好好把握學習階段，出社會後花很多心力彌補，勉勵大家「開始就能改變、一定要充滿夢想與熱情、一定要逐夢踏實。」

    新竹市長林智堅鼓勵學弟妹也鼓勵高中生勇敢「告白」，勇敢追求夢想。（市府提供）

    新竹市長林智堅鼓勵學弟妹也鼓勵高中生勇敢「告白」，勇敢追求夢想。（市府提供）

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