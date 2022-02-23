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    北市大校長遴選爭議 監院糾正北市大、北市府

    監察院今天說，針對台北市立大學新任校長遴選爭議，北市大指遴選辦法有違大學自治，拒不辦理遴選作業，顯有重大違失，通過糾正北市大；台北市政府有失主管機關的行政監督職責，也遭糾正。（資料照）

    監察院今天說，針對台北市立大學新任校長遴選爭議，北市大指遴選辦法有違大學自治，拒不辦理遴選作業，顯有重大違失，通過糾正北市大；台北市政府有失主管機關的行政監督職責，也遭糾正。（資料照）

    2022/02/23 17:11

    〔中央社〕監察院今天說，針對台北市立大學新任校長遴選爭議，北市大指遴選辦法有違大學自治，拒不辦理遴選作業，顯有重大違失，通過糾正北市大；台北市政府有失主管機關的行政監督職責，也遭糾正。

    台北市立教育大學、體育學院在102年合併為北市大，並由戴遐齡擔任首任校長，但因校方與教育局對於「台北市立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」有歧異，導致新任校長人選難產。

    監察院透過新聞稿指出，北市大第3任校長原應在110年8月1日起聘上任，但110年4月經媒體報導，北市大與台北市政府就「台北市立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」衍生有無違法的爭議，導致第2任校長任期只剩3個多月將屆，仍無法啟動遴選相關作業。

    經監察院函詢台北市政府瞭解事件發生經過，後續為查明北市大第3任校長遴選作業爭議實情，並期能儘速協助爭議事件落幕，監委賴鼎銘、賴振昌、蕭自佑及林國明在110年6月18日立案調查。監察院教育文化委員會111年2月17日通過糾正北市大及台北市政府。

    糾正案文指出，依據憲法、大學法及司法院釋字第380號解釋等，大學自治應在法律規定範圍內為之；大學法規定，公立大學校長遴選委員會的組織、運作及其他應遵行事項辦法，國立大學部分授權教育部訂定，直轄市立大學則由學校所屬的地方政府訂定。

    台北市政府依法律授權，在105年7月1日修訂發布「台北市立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」，並經行政院備查在案，法制程序已屬完備。

    糾正案文指出，北市大在109年6月時召開校務會議，竟投票表決「不接受依北市府辦法辦理校長遴選有關事宜」，理由是台北市大學校長遴選辦法在校長遴選委員會成員方面，要求校友與社會公正人士代表要由學校提報3倍名單給北市府圈選，有北市府介入校長遴選作業之虞；北市大還提出「大學遴選校長之人事權，自屬大學自治之範圍」。

    調查監委表示，北市大校長遴選的規範內容，雖與國立大學的規範略有差別，但並無牴觸大學法，台北市大學校長遴選辦法屬有效法令。教育部也說明，台北市大學校長遴選辦法備查有案，在未調整修正前，北市大仍應依運作辦法規定辦理。

    監委指出，北市大不僅未積極就校長遴選事宜訂定要點，直到109年還以台北市大學校長遴選辦法有違大學自治為由，拒不辦理校長遴選作業，顯有重大違失，因此糾正北市大。

    調查發現，北市府對於北市大校長遴選爭議，只有一再發文呼籲北市大「110年7月6日前請函報北市大校長遴選作業要點」、「110年9月30日前請完成校長遴委會之籌組」，無法有效解決問題，有失主管機關的行政監督職責，因此糾正台北市政府。

    監委表示，為有效進行大學校長遴選事宜，避免產生延宕，教育部對於有關大學法第9條規定學校組成校長遴選委員會遴選校長的相關法令，顯有加強檢討改進的必要。

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