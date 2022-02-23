為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    懸掛競選廣告須申請許可或雜照 新北：違規最高開罰20萬

    新北市政府表示，設置競選廣告須向市府申請許可或雜項執照。 （工務局提供）

    新北市政府表示，設置競選廣告須向市府申請許可或雜項執照。 （工務局提供）

    2022/02/23 14:04

    〔記者賴筱桐／新北報導〕今年底將舉行九合一選舉，候選人會設置各式各樣的競選廣告看板、帆布及旗幟，增加曝光度。新北市政府工務局今年初訂定「取締違規競選招牌廣告及樹立式廣告設置執行方式」，要求設置競選廣告須提前向市府申請許可或雜項執照，廣告物應於投票日結束後7日內自行拆除。

    工務局長詹榮鋒表示，新北市競選招牌廣告的設置，多屬外牆正面式及屋頂樹立式招牌廣告，應依照「招牌廣告及樹立廣告管理辦法」規定，向工務局提出申請，經許可後才可以懸掛。

    工務局公寓大廈管理科長蔡政勳表示，廣告物分為正面式、地面樹立式、屋頂樹立式與側懸式等類型，凡競選廣告物正面式縱長超過2公尺、地面樹立式高度超過6公尺、屋頂樹立式高度超過3公尺、側懸式縱長超過6公尺（不可突出牆面超過1.5公尺），都需申請雜項執照；在上述規模以下的招牌廣告物，雖然不用申請雜項執照，仍應申請設置許可。

    蔡政勳說，申請設置許可較簡單，只要填寫表單，並取得使用範圍內的建物所有權人同意，將文件送至工務局即可，申請雜項執照則要有建築師簽證，如接獲參選人未經許可擅自設置，經市府查獲違規屬實，將依建築法處4萬元至20萬元罰鍰，得連續開罰，並要求限期改善，屢勸不聽者，命當事人自行拆除，或移請市府違章建築拆除大隊協助處理。

    工務局強調，隨著選舉日接近，競選廣告越來越多，市府執行違規競選廣告物取締及拆除行動將不分黨派、不論色彩，只要在重要路段未申請廣告物設立許可，一律依照「新北市政府取締違規競選招牌、樹立式廣告設置執行方式」逕行取締，呼籲各參選人務必在合法地點，選擇合格材料製作競選廣告，並委託合格廣告商申請許可，並依規範施工，共同維護市容。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北市擬修競選廣告自治條例 嚴限布告欄刊登、縮短設置時間
    2022/02/20 18:43

    北市擬修競選廣告自治條例 嚴限布告欄刊登、縮短設置時間
    公投綁大選結果恐影響修法 北市競選廣告自治條例修正案停審
    2021/12/08 16:16

    公投綁大選結果恐影響修法 北市競選廣告自治條例修正案停審

    女星白家綺靠這一招 讓嫩ㄤ重新戀愛
    小英「今香港明台灣」廣告 《華郵》北京社長長文分析
    2020/01/08 12:13

    小英「今香港明台灣」廣告 《華郵》北京社長長文分析
    國民黨委託廠商拍「這種」廣告 網友：又要再來北漂青年？
    2019/12/10 23:51

    國民黨委託廠商拍「這種」廣告 網友：又要再來北漂青年？

    急須捐助！希望合唱團營運經費告急
    屏南立委競選廣告看板紛爭 檢察官已偵辦
    2019/12/03 22:36

    屏南立委競選廣告看板紛爭 檢察官已偵辦
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播