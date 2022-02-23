懸掛競選廣告須申請許可或雜照 新北：違規最高開罰20萬

新北市政府表示，設置競選廣告須向市府申請許可或雜項執照。 （工務局提供）

2022/02/23 14:04

〔記者賴筱桐／新北報導〕今年底將舉行九合一選舉，候選人會設置各式各樣的競選廣告看板、帆布及旗幟，增加曝光度。新北市政府工務局今年初訂定「取締違規競選招牌廣告及樹立式廣告設置執行方式」，要求設置競選廣告須提前向市府申請許可或雜項執照，廣告物應於投票日結束後7日內自行拆除。

工務局長詹榮鋒表示，新北市競選招牌廣告的設置，多屬外牆正面式及屋頂樹立式招牌廣告，應依照「招牌廣告及樹立廣告管理辦法」規定，向工務局提出申請，經許可後才可以懸掛。

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工務局公寓大廈管理科長蔡政勳表示，廣告物分為正面式、地面樹立式、屋頂樹立式與側懸式等類型，凡競選廣告物正面式縱長超過2公尺、地面樹立式高度超過6公尺、屋頂樹立式高度超過3公尺、側懸式縱長超過6公尺（不可突出牆面超過1.5公尺），都需申請雜項執照；在上述規模以下的招牌廣告物，雖然不用申請雜項執照，仍應申請設置許可。

蔡政勳說，申請設置許可較簡單，只要填寫表單，並取得使用範圍內的建物所有權人同意，將文件送至工務局即可，申請雜項執照則要有建築師簽證，如接獲參選人未經許可擅自設置，經市府查獲違規屬實，將依建築法處4萬元至20萬元罰鍰，得連續開罰，並要求限期改善，屢勸不聽者，命當事人自行拆除，或移請市府違章建築拆除大隊協助處理。

工務局強調，隨著選舉日接近，競選廣告越來越多，市府執行違規競選廣告物取締及拆除行動將不分黨派、不論色彩，只要在重要路段未申請廣告物設立許可，一律依照「新北市政府取締違規競選招牌、樹立式廣告設置執行方式」逕行取締，呼籲各參選人務必在合法地點，選擇合格材料製作競選廣告，並委託合格廣告商申請許可，並依規範施工，共同維護市容。

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