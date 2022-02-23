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    民調落後盧秀燕 何欣純：台中絕非艱困選區

    台中市長民調盧秀燕市長大勝，立委何欣純表示，台中市絕對不是艱困選區，相信最後一定能勝選。（記者陳建志攝）

    台中市長民調盧秀燕市長大勝，立委何欣純表示，台中市絕對不是艱困選區，相信最後一定能勝選。（記者陳建志攝）

    2022/02/23 13:17

    〔記者陳建志／台中報導〕媒體針對年底台中市長選舉進行民調，台中市長盧秀燕不管對上民進黨可能的市長人選包括林佳龍、蔡其昌和何欣純都大勝，其中若單獨對上何欣純，以60%大勝何欣純的24%，2人差距達36%；何欣純表示，民調僅供參考，不管最後徵召誰參選市長，民進黨一定會全力以赴，強調台中市絕對不是艱困選區，相信最後一定能勝選。

    根據媒體的最新年底台中市長民調，若綠營由林佳龍代表參選，與藍營盧秀燕​​​​​和民眾黨的蔡炳坤競逐台中市長，盧秀燕的支持度為48%，領先林佳龍的33%達15%，蔡炳坤則僅獲得4%支持度；如果由蔡其昌代表參選，與盧秀燕、蔡炳坤競選，盧秀燕支持度52%、蔡其昌25%，蔡炳坤支持度4%，盧領先蔡27%；現任立委何欣純也是台中市長熱門人選，若與盧秀燕、蔡炳坤競逐，盧秀燕支持度為54%，領先何欣純的19%，蔡炳坤則為6%，盧秀燕和何欣純差距達35%。

    該份民調並顯示，若由盧秀燕單獨對上何欣純，盧秀燕達60%，何欣純則為24%，2人差距為36%。

    對於如此的結果，何欣純說民調僅供參考，強調台中市長的徵召、提名權是蔡英文主席，會尊重此機制，不管最後徵召誰參選市長，民進黨一定會全力以赴，一定要贏，並說台中市絕對不是艱困選區，從中二選區立委補選的結果，可以看到台中市民是有智慧的，相信最後一定能勝選。

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