呼籲面對二二八真相 新黨要蔣萬安拔「石中劍」

新黨與藍天行動聯盟開記者會要求蔣萬安面對二二八真相，「要當亞瑟王，就要拔出石中劍」。（新黨提供）

2022/02/23 12:38

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委蔣萬安年底可望代表國民黨參選台北市長，新黨已多次針對蔣萬安開記者會，今再與藍天行動聯盟共同要求蔣面對二二八真相，為死亡的國軍及百姓伸冤，「要當亞瑟王，就要拔出石中劍」，捍衛蔣中正的名譽，新黨願為他導覽相關歷史。

新黨「大黃蜂」召集人王萬邦認為，二二八真相既不是屠殺，更不是官逼民反，武裝人民攻擊政府搶奪財物槍械，早就不是赤手空拳的老百姓，結果國民黨不僅不替自己平反，還順應民進黨顛倒史實，罔顧當時死亡與失蹤的國軍，以及被暴徒加害的台灣人民，呼籲蔣萬安要當藍軍領袖，就要有勇氣面對二二八真相，拔起真相的石中劍。

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「大黃蜂」副召集人季節向蔣萬安和國民黨喊話說，蔣中正是蔣萬安的曾祖父，蔣中正是國民黨的總裁，蔣萬安和國民黨的黨公職們難道不該出來捍衛蔣中正的名聲嗎？人民需要敢於戳破民進黨謊言、敢於講真話的戰將，請蔣萬安出來為蔣中正發聲，如果搞不清楚相關歷史，歡迎到新黨黨部看展，大黃蜂成員願意親自為他導覽。

藍天行動聯盟主席武之璋主張，二二八是官逼民反的說法完全是謊言，光復後國軍來台到二二八爆發，總共只有10起軍紀事件，當時台灣物價問題，相較華北有餓死人的情況也好太多了，當時到處毆打殺害外省民眾的暴徒絕不應該獲得賠償，另當初受難的外省民眾，因為不是被政府公權力侵害，就無法獲得賠償，更是不公不義的。

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