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    50元買不到便當 盧秀燕宣布中市安心餐券調漲為65元

    盧秀燕出席東區樂業國小新建幼兒園園舍工程動土典禮。（記者何宗翰攝）

    盧秀燕出席東區樂業國小新建幼兒園園舍工程動土典禮。（記者何宗翰攝）

    2022/02/23 10:58

    〔記者何宗翰／台中報導〕台中市長盧秀燕今天上午宣布，因應物價飆漲，將率全國之先，將中小學弱勢學生的安心餐券，由50元提高到65元，預計從4月1日兒童節連假開始前實施，希望議會支持預算。另外媒體問到華興托嬰中心涉虐童案，市府是否將提高裁罰金額，盧秀燕簡短表示正在處理中，會再向大家報告。

    盧秀燕今天上午出席東區樂業國小新建幼兒園園舍工程動土典禮，致詞時表示，台中市有30多萬名學生，是全國第二多，有些家庭經濟比較困難，平常在學校裡提供免費營養午餐，例假日、寒暑假會給50元安心餐券，讓他們可以在全國5大超商、1萬3千多家分店兌換午餐。

    盧秀燕指出，現在物價高漲，原來50塊錢的安心餐券已經不足以讓孩子們拿到一個便當，所以孩子們有時候領麵包、領餅乾等裹腹，看了非常心疼，台中市政府決定率全國之先，把安心餐券由現行的50塊錢提高到65塊錢，因為大量招標，預計孩子們大概可以吃到72到75元之間，讓他們吃得飽、吃得好。

    盧秀燕說，目前正在跟這些超商談契約當中，預計4月1日兒童節連假開始之前實施，受惠的孩子約2萬1千人，增加預算約5千7百萬元，雖然增加預算對市政是很大的財務負擔，但是無論如何，一定要孩子們吃得飽，至少要能夠達到一個便當有菜、有肉、有蛋，還有其他補給品，也要請求議會的支持。

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