中市今與美國關島簽署姊妹市協定 盧秀燕細數兩地共通點

台美友好，中市今以視訊方式與美國關島簽署姊妹市協定。（記者蘇孟娟攝）

2022/02/23 10:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台美關係近來友好，台中市長盧秀燕今日與美國關島總督盧爾德．里昂古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）以視訊方式簽署姊妹城市協定，關島成為台中市第18個在美國締結的姊妹市及友好城市；盧秀燕指出，這次與關島締結姊妹市可望為台中及美國關係再創新章，未來將在現有基礎上，攜手深化經貿、觀光、醫療、文化、永續城市等交流，促進兩地互惠發展。

盧秀燕指出，台中及關島在歷史及地緣上有許多共通點，兩地分處太平洋第一、二島鏈樞紐的戰略要衝，尤其關島是美國在太平洋重要的軍事基地，美軍當年駐紮在台中時，兩地機場即有頻繁的互航往返紀錄，台中與美國的情誼也因此連結而深厚久遠，台中許多重要軟硬體設施與城市文化，都見證台美長期而堅固的友情，對台中市民來說，是特別親切、有好感的國家。

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她說，台中至今已締結17個在美國的姊妹市及友好城市，各種交流相當密切熱絡，今天簽署的關島是第18個，見證台中與美國穩定友好的關係進展不會停止。

此外，盧秀燕也指出，兩地都是國際知名觀光勝地，關島的碧海藍天及美麗沙灘一直是市民喜歡的旅行地點之一，而台中近年推動城市觀光也引起國際矚目，在2020年榮登全台灣人民觀光旅遊造訪最多的城市，2021年10月獲得國際旅宿訂房組織（Booking.com）評選全球八大新興旅遊目的地之一；目前我國駐關島辦事處也正積極推動關島機場與台中國際機場簽署姊妹機場、推動直航，希望未來帶動雙方更多觀光互訪，其餘醫療及教育合作也是兩地交流重點。

美國關島總督盧爾德．里昂古蕾露則表示，非常高興與盧市長共同簽署姊妹市協定，肯定台中在疫情影響下，台中各方面仍有卓越表現，創造經濟發展及就業機會，期盼藉由姊妹城市協定，加強雙方經濟、觀光、教育、醫療等交流合作，持續深化雙方友誼，讓彼此合作關係更上一層樓。

今日簽署，盧秀燕準備湖心亭漆盤及梨山高冷茶禮盒致贈里昂古蕾露總督，由關島台灣辦事處長嚴樹芬代表受贈。

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