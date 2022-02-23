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    國民黨：台灣貧富差距前所未有 蔡政府選擇眼不見為淨

    國民黨文傳會副主委林家興。（資料照）

    國民黨文傳會副主委林家興。（資料照）

    2022/02/23 10:49

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「高物價低薪資，為青世代發聲！」記者會，質疑目前物價是萬物齊漲，讓人民苦不堪言，年輕人最有感，但蔡政府卻向國人宣布國人平均總薪資有5萬多元，讓年輕人罵翻，而且台灣貧富差距之大前所未有，蔡政府卻選擇眼不見為淨。

    國民黨文傳會副主委林家興呼籲所有年輕人，都要站出來面對高物價、低薪資的青世代困境，並要求民進黨拿出有感、實在的措施，否則不配做執政黨。

    國民黨發言人李明璇指出，她現在28歲，所有同儕都普遍低薪，每月收入只有25K到28K，卻看到蔡英文總統、行政院長蘇貞昌及所有的綠色官員說台灣沒有低薪問題，而且還是20年來經濟最好的時候，國人平均薪資5萬多，完全不知民間疾苦。

    她質疑，所有政府部會的紓困措施，都是已有受到僱用的年輕人，但年輕人現在找工作很困難，所以不是只有低薪問題，而是找不到工作。

    國民黨發言人白喬茵指出，台灣去年失業率達3.95%，創7年來新高，有47萬人沒有工作，這還不包括不能登記的失業者，因此實際狀況要比想像還嚴峻，而且上班族平均薪資只有3萬7213元，比2020年還要少，主計處卻稱所得問題不嚴重，國人每月平均薪資達到5萬多元，這短少的2萬多元由誰來補？政府公然說謊，在統計數字上做手腳？

    國民黨發言人柳采葳則說，台灣消費物價指數創13年來新高，蔡政府卻沒有做什麼，相較剛上任之初，漲幅已達6%，人民生活壓力不斷增加，但主計處的CPI指數完全不能反應真實社會物價，政府與民眾實際感受有很大落差。

    國民黨文傳會副主委林鼎超表示，蔡政府聲稱年輕人已經不再面對低薪，但台灣20至24歲年輕人的失業率達12.52%，受到疫情以及許多金融、服務業撤出台灣，造成就業機會更少，許多畢業生一畢業就面臨失業，且失業時間超過1年以上，蔡政府卻說沒有低薪問題，根本就是鬼話連篇。

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