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    看峮峮寫真發表有感 矢板明夫：台日演藝圈應積極推動交流

    峮峮今天舉辦第二本寫真書《QUNing》的發表會。（記者王文麟攝）

    峮峮今天舉辦第二本寫真書《QUNing》的發表會。（記者王文麟攝）

    2022/02/22 20:08

    〔即時新聞／綜合報導〕有「台灣第一啦啦隊美少女」美稱的峮峮今天舉辦第二本寫真書《QUNing》的發表會，日媒《產經新聞》台北支局長矢板明夫今天也到場參與，會後他在臉書寫下心得表示，現在台灣藝人越來越難賺中國錢，台日應該趁機推動演藝圈交流，應該很有前景。

    矢板明夫在臉書發文表示，因為負責出版寫真的日商波麗佳音和產經新聞同屬於「富士產經媒體集團」，他因此客串了一天娛樂記者，他指出，「台灣的職棒啦啦隊美少女」這個設定，在棒球大國的日本，具有一定的話題性，「如果沒有疫情的話，說不定早已經在日本火起來了。」

    矢板明夫回憶，早年的鄧麗君，再後來的金城武等來自台灣的歌星、藝人，都曾經在日本大紅大紫，可惜後來台灣的演藝圈就過於關注中國市場，導致在日活躍的台灣藝人越來越少，後來一段時間反而是來自韓國的音樂和電視劇席捲日本，不過近幾年日、韓關係變差，韓流也漸漸遠離日本，來自中國的藝人在日本也沒有什麼市場，因此日本演藝圈最近再度開始關注台灣藝人。

    矢板明夫指出，這幾年，台灣和中國關係開始緊張，習近平開始整肅中國娛樂圈，逼得大家唱紅歌、表忠心，台灣的藝人要賺中國錢越來越不容易，他也認為應該藉此時機，推動台日的演藝圈交流、共同發展，應該很有前景，「台灣和日本這兩個國家對音樂的欣賞、審美，其實是非常相近的。波麗佳音在這個時候推出峮峮的寫真集，我認為，是非常具有經營眼光的嘗試。」

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