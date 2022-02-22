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    若疫情緩和 莊瑞雄：陳時中參選北市應會水到渠成

    民進黨立委莊瑞雄（右）今接受資深媒體人黃光芹（左）網路節目「新聞不芹菜」專訪。（震傳媒提供）

    民進黨立委莊瑞雄（右）今接受資深媒體人黃光芹（左）網路節目「新聞不芹菜」專訪。（震傳媒提供）

    2022/02/22 16:48

    〔記者謝君臨／台北報導〕針對民進黨參選台北市長人選，近日陸續有民調顯示，衛福部長陳時中、交通部前部長林佳龍互有領先。對此，民進黨立委莊瑞雄今（22）日接受網路節目訪問時表示，倘若疫情漸漸緩和下來，陳時中參選台北市應會「水到渠成」；而以林佳龍的高度，「格局越大的對他越有利」，最主要還是得看他個人生涯規劃。

    莊瑞雄今接受資深媒體人黃光芹網路節目「新聞不芹菜」專訪。針對陳時中未來動向，莊瑞雄認為，若疫情緩和下來，民眾對陳時中的支持度有一定聲量，屆時陳時中參選台北市應會水到渠成。

    至於林佳龍未來如何規劃，莊瑞雄說，雖然外界猜測、說法很多，但林佳龍身為當事人，必須要含蓄一點，以林佳龍的高度，「格局越大的對他越有利」，他也必定會與其他人做討論，所以最主要還是得看他個人生涯規劃。

    對於國民黨在台北市的勢力，莊瑞雄認為不容小覷，北市的關鍵最後應會落在年輕選票上。而台北市副市長黃珊珊近期頻頻抨擊民進黨，其實對民進黨是好事，因為這樣會吸到藍營的票，民進黨會越來越凝聚。最後，莊瑞雄也警告國民黨，「小心黃珊珊一塊一塊慢慢切掉國民黨的肉」。

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