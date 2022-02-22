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    基隆捷運定案 蘇揆︰一階段南港至八堵16.06K、總經費425億

    行政院長蘇貞昌（右）到基隆七堵預定站宣布基隆捷運拍板定案。（記者盧賢秀攝）

    行政院長蘇貞昌（右）到基隆七堵預定站宣布基隆捷運拍板定案。（記者盧賢秀攝）

    2022/02/22 12:00

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕行政院長蘇貞昌今日與交通部長王國材、基隆市長林右昌等人，今天上午在基隆七堵站預定地視察，並當場宣布基隆與新北市民期待已久的基隆捷運拍板定案，第一階段從南港到八堵共16.06公里，設置13站，總經費425億元，由中央負擔7成7，預計2032年完工通車。

    基隆捷運不只關係基隆，也關乎北北基整個生活圈，日常生活、通勤、工作，甚至假日休閒觀光，都很重要。蔡總統一上任就指示納入前瞻建設，經過多年來基隆、台北、新北大家一起討論，今天我特別到基隆來宣布定案的好消息。不只是輕軌變捷運，路線也有共識，經費從80億提高到425億元，而中央負擔7成7，其餘3個縣市也都合理分擔。中途全部設13個捷運站，運量從本來1小時5000提高到1萬5000人。

    我們感謝基隆市林右昌市長、新北、台北市府一起大家協力，這也是林右昌市長推動國門改造一個最重要的環段，今天特別把這個好消息來跟大家報告，也來視察，我會責成交通部儘快進行，早日完工，讓民眾更方便。

    目前綜合規劃已報行政院核定，接續做環境影響差異評估，從南港到八堵共有16.05公里，設置13站，從輕軌提升為中運量，可以轉換高鐵與南港，並與捷運文湖線和板南線接軌，形成北北基完整路網。

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