李雅靜否認論文涉抄襲 中山大學：取得資料後進行相關程序

碩士論文被質疑抄襲他人著作，李雅靜服務處聲明是「烏龍爆料、不實指控！」（資料照）

2022/02/22 11:24

〔記者方志賢／高雄報導〕前促轉會副研究員吳佩蓉前年踢爆國民黨高市議員李眉蓁論文抄襲後，今又在臉書爆料，另名議員李雅靜的碩士論文涉及大篇幅抄襲他人著作，並點名中山大學應盡速調查，讓外界了解真相，中山大學今上午表示，在取得明確資料後會進行相關程序。

對此李雅靜服務處聲明「烏龍爆料、不實指控！」指學生撰寫研究論文時，指導教授不僅作大綱修正、方向指引、資料或意見之提供，甚至實際參與文字表達撰寫，其間不能分離利用者，則應係教授與學生之共同著作，其著作人為教授與學生二人。議員論文發表於101年8月，而汪教授「公共價值與跨域治理」書籍出版於102年1月，何來抄襲之虞？

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中山大學則強調，有關學術論文是否涉及抄襲，該校備有嚴謹、專業的審查機制。在取得明確資料後，將依照碩、博士學位論文抄襲、代寫、舞弊處理原則，進行相關程序。

吳佩蓉前年7月踢爆李眉蓁論文抄襲後，也點出李雅靜的中山大學公共事務管理研究所碩士論文有問題，經過一年半，吳又在臉書爆料，指經過比對，李雅靜的碩士論文涉及大篇幅抄襲他人著作。

吳佩蓉指李雅靜抄襲的源頭，絕大多數來自指導教授汪明生的著作、新聞報導與中國的網站內容，幾乎一字不改，整段抄好抄滿。

吳佩蓉也點名中山大學，經過嚴謹查證後，撤銷李眉蓁學位，而李雅靜的碩論同樣涉及抄襲，嚴重違反學術倫理，是否能盡速啟動調查，好讓外界了解真相？

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