中市國民黨南屯有兩個新人挑戰 還可加權 讓現任者備感壓力

國民黨南屯現任市議員劉士州可能要面臨新人挑選進行初選（記者蘇金鳳攝）

2022/02/22 11:01

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市今年底的市議員改選，國民黨展開提名相關作業，目前有多個選區都是黨內競爭激烈，而且新人挑戰老將，而南屯區就是如此，除了有兩位現任市議員，還有兩位新人挑戰，市黨部尚未決定是否增加提名一席或者N加一，但南區應選四席，國民黨頂多再提一人，初選勢在必行。

中市南屯區選區雖只應選四名，但今年戰況激烈，因為南屯近年來有許多外來人口，因此參選人眾，不止民進黨現任的張耀中及何文海繼續爭取連任，還有本屆落選頭的時代力量的吳佩芸及台灣民眾黨的洪鑫任都會派員參選，國民黨內部也有新人挑戰。

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國民黨兩位南屯區現任市議員劉士州及朱暖英，兩人深耕基層，相當有實力，面對今年底該區有新人要挑戰，對於南屯是否加提一席或者是N加一，中市黨部目前尚未決定，而挑戰的新人分別是吳柏勳及許育璿。

許育璿是科技人，相當年輕，加上是新人，可以加權80%，而吳柏勳曾是丁振嘉助理，可加權100%，如此高的加權分數難免給現任壓力，不過，南屯雖是外來人口有增加，但還是相當封閉，因此兩人是否挑戰成功深耕基層多年的老前輩，尚待觀察。

國民黨南屯現任市議員朱暖英可能要面臨新人挑選進行初選（記者蘇金鳳攝）

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