特教生獨處窒息案 監院糾正宜蘭特教學校、籲追查過失致死刑責

監委王幼玲。（資料照）

2022/02/21 16:22

〔記者謝君臨／台北報導〕宜蘭特教學校對具腦性麻痺及癲癇症病史的呂姓特教生，未於個別化教育計畫（IEP）載明或經家長同意，長期於午休時單獨留置而無人照護，因而窒息未能及時搶救身亡，監察院通過監委王幼玲、王美玉、葉大華的提案，糾正該校。此外，相關人員是否有刑法過失致人於死的責任，監委也籲請司法機構偵辦。

調查報告指出，宜蘭特教學校劉姓導師和張姓教師助理，以呂生午休時會突然大聲說話，影響同班同學午睡為由，未經家長同意，也未載明於IEP，自2018年10月15日起，長期違規單獨留置呂生於分組教室午休，甚有多達每週5次的情形，違反特教法施行細則等規定，並與聯合國兒童權利公約規定的意旨不符。

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調查發現，呂生的健康檢查紀錄卡及多項轉銜資料，均記載其有癲癇大發作的病史。呂生家長分別於2019年5月24日、2019年12月23日、2020年4月15日的家庭聯絡簿明確表示「呂生有癲癇病史，有發作之虞，且青春期癲癇好發，勿讓呂生單獨午休」，但劉姓導師於調查過程中，均否認知悉呂生有癲癇病史。

此外，宜蘭特教學校校長柯建興於監院詢問時坦承，去年1月14日事發後，才知呂生長期遭單獨留置於分組教室多次。3位監委表示，該校相關教育人員欠缺主動檢討之意，柯建興的督導之責與事發善後處理、劉姓導師與張姓教師助理的懲處，均應重新審慎研議相關違失情節及處置是否符合比例原則。

除上開行政責任外，3位監委也說，相關人員是否另涉刑法第14條，應注意而未注意，過失致死罪責任，也有待司法機關確實檢核相關證據後審慎偵辦。

3位監委指出，宜蘭特教學校延遲了85天，才向縣府完成兒少保護案件通報，違反兒少法規定，教育部國教署也未即時察覺，未善盡督導責任。另，該校長期怠於辦理教室巡堂，早自習、午休等時段皆未安排巡堂，巡堂人員請假未落實代理制度，致生憾事，教育部應通盤檢視有關規定，並督飭落實辦理。

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