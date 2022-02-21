萊豬釋憲戰明登場 北市國民黨團砲轟政院侵權

北市議會國民黨團書記長王欣儀今與黨籍議員秦慧珠、王鴻薇、汪志冰、游淑慧、許巧芯、張斯綱、台中市議會國民黨執行長黃健豪、國立政治大學法律系教授廖元豪召開記者會。 （記者鄭名翔攝）

2022/02/21 13:17

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議會於2020年11月針對台北市食安自治條例增訂萊豬罰則，旋遭行政院函告無效、新訂條例不予核定，為此北市議會國民黨團再提釋憲案，明日憲法法庭將開庭辯論；議會國民黨團今召開記者會，強調地方自治條例立意於保障人民食安，並不構成國際貿易障礙，痛批行政院作法濫權，侵害中央與地方權力分立原則，喊話大法官拿出法律良知、勿淪為執政黨的「橡皮圖章」。

行政院於2020年底函告地方政府針對萊克多巴安零檢出相關自治條例無效，台北市、台中市、台南市、嘉義市議會均聲請大法官釋憲，明憲法法庭將針對食品殘留農藥、動物用藥安全容許量標準，是否為專屬中央事項？地方能否自訂標準？縣市政府禁止轄區內販售或使用含萊劑豬肉是否構成違反國際法的貿易障礙等爭點進行辯論。

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北市議會國民黨團書記長王欣儀今與黨籍議員秦慧珠、王鴻薇、汪志冰、游淑慧、許巧芯、張斯綱、台中市議會國民黨執行長黃健豪、國立政治大學法律系教授廖元豪召開記者會，呼籲各界重視明日憲法法庭討論，並要求中央勿扼殺地方自治、開民主倒車。

王欣儀指出，目前15位大法官中，有11位為蔡英文總統任命，且提出的爭點問題竟納入中央及地方雙方都未提出的自治條例涉嫌違反國際法、構成國際貿易障礙的爭點，質疑是政治力介入司法、大法官為護航中央政策而無法客觀、獨立、公正進行釋憲審判。

秦慧珠、王鴻薇、汪志冰、游淑慧、許巧芯、張斯綱、黃健豪表示，以大法官釋字738號為例，地方政府可針對電子遊戲場與學校距離訂出較中央嚴格標準，同理食品安全也應由地方因地制宜訂定標準，且此為管理問題、無關國際貿易，中央禁止學校、國軍使用萊豬，卻不准地方政府自行為人民健康把關，實為濫權離譜行徑，呼籲憲法法庭守護中央與地方權力分立原則，勿淪為行政院及執政黨的橡皮圖章。

廖元豪指出，地方制度法為憲法委託，其規定應受憲法法庭及中央政府高度尊重，而根據中央的食安法規定，對於萊克多巴胺仍是以零檢出為原則，衛福部另訂較寬鬆的容許標準，但地方仍可依立法原意自訂較嚴格的自治條例，行政院未經訴訟也未與地方協商就片面函告無效，實是嚴重偏頗濫權，大法官應嚴格審查行政院作法過當、侵害地方自治權限。

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