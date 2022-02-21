批礦業法只修半套 綠委促原住民族諮商同意設期限

民進黨立委伍麗華（右二）、陳瑩（左一）、洪申翰（左二）今偕經濟部次長陳正祺（右一）舉行記者會。（圖由伍麗華國會辦公室提供）

2022/02/21 13:08

〔記者謝君臨／台北報導〕經濟部18日預告「礦業法修正草案」，民進黨原住民立委伍麗華、陳瑩今（21）日舉行記者會，質疑該修法版本只做半套，要求礦權展限應於一定期限內完成原住民族諮商同意，並明定未取得諮商同意的法律效果，未來於立法院審查時，將持續溝通。對此，經濟部次長陳正祺回應指出，相關建議會納入後續思考。

經濟部預告「礦業法」修正草案，刪除主管機關依法駁回礦業權展限申請案補償規定的「霸王條款」，並要求業者一次性補辦環評，若礦場位於原住民族土地或部落周邊，必須舉辦諮商同意，否則將廢止礦業用地或停工。草案同時新增回饋機制，14天後預告期滿，將送行政院審查。

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民進黨立委伍麗華、陳瑩、洪申翰今舉行記者會。伍麗華表示，經濟部預告的草案明定，既有的礦業用地若沒辦理原住民族諮商同意，須於1年內辦理，若沒辦理就要廢止礦業用地，沒獲得同意則要求停工，直到辦理原住民族諮商同意後才恢復採礦權；但這樣的修法是「做半套，留尾巴」，恐使礦權業者一再申請，經濟部等同又把責任丟回給原住民族部落、原住民族委員會和業者。

伍麗華強調，原住民族的諮商同意一定要設定期限，並在法律中明定，未取得諮商同意的法律效果。

洪申翰表示，經濟部預告「礦業法修正草案」雖然修正過去不正義，但去年9月16日最高行政法院判決中指出，採礦為典型影響原住民族傳統文化行為，在國家決定展延礦業權前，應先與原住民族諮商。

洪申翰指出，實務上，只要礦權業者申請展延，經濟部就會一直給，等同無限期展延，若用礦權存續期作為諮商同意權期限，恐變成永久的諮商同意權，甚至剝奪後代的原住民族人權利，要求經濟部將法案送進行政院前能及時修正。

陳瑩批評，無法接受經濟部交差了事的心態，經濟部預告草案內容，只為應付法院判決，根本沒有誠意解決原住民族諮商同意問題。她主張，礦權每次展限都必須踐行原住民族諮商同意，且礦權展限應於一定期限內完成原住民族諮商同意，否則應予停工。

陳正祺回應，這次「礦業法」是徹底翻修，未來將有政策環評，並有公民參與機制，並明定法律三讀通過後1年內補辦原住民族諮商同意。預告修法版本目的是蒐集民意，經濟部認為諮商同意權應有一定保障，避免落入「祖宗同意後就不能改變」，有關立委建議會納入後續思考，會思考配套措施保障諮商條件。

民進黨原住民立委伍麗華。（記者謝君臨翻攝）

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