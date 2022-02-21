安康接待室列不義遺址 安坑輕軌可串連「人權廊道」

安康接待室牢房門上設有監視孔，當年情治人員可透過此孔觀察人犯動態。（資料照）

2022/02/21 12:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為保存不義遺址，行政院促轉會委託辦理「安康輕軌生態人權廊道規劃案」，規劃將安康接待室、景美看守所、新店軍人監獄3處不義遺址納入都市計畫想像，盼透過「人權廊道」，以人權觀光帶動都市發展，使新店安坑地區轉化為國家集體記憶的教育基地。

1974年啟用的調查局安康接待室，解嚴後荒廢至今，國產署在2018年曾公告受理各機關申請撥用安康接待室所在土地。促轉會成立後，已函請國產署暫停土地撥用，並邀相關機關協商保存事宜，已於今年正式審定為不義遺址。

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促轉會也訪談前調查局長王光宇，得知安康接待室雖以警總名義申請興建，但實際使用單位為調查局，相關管理人力均由調查局人員負責；警總僅在必要時指派聯絡官連絡，並無派員入駐。​

據促轉會調查，安康接待室最為人所知政治案件為1979年的美麗島事件，當時國安局成立「安和專案」，其中第一偵訊組即設在安康接待所，由調查局對11人進行偵訊工作，日後移送軍法審判的8位被告中，有7位在安康接待室接受偵訊。據多位政治案件當事人口述，此處常見對被拘禁者施以疲勞訊問、酷刑取供、禁止會見辯護人等情事。

為使不義遺址連結都市規劃、串聯周邊交通系統與公共建設資源，促轉會已辦理多場專家學者諮詢及委託研究。據規劃，「人權廊道」涵蓋了政治犯所承受的偵訊、關押、刑場等不同階段，將使威權統治時期的不義地景痕跡，自此銘刻於城市地圖。

專家學者建議，可善用興建中的安坑線輕軌，安康接待室、安坑刑場（K1場站）、新店軍人監獄（K6場站）、國家人權博物館（K10場站）皆在同一路線，輕軌開通後可使原本位在城市邊陲的人權場址，共同串連為「人權廊道」主題的文化路徑。

此外，安康接待室雖然審定為不義遺址，但仍未被指定為古蹟。促轉會任務報告指出，安康接待室作為調查局主要留置及訊問場所，其轉型正義重大意義與歷史價值已臻古蹟指定基準。

促轉會調查，安康接待室具高度歷史價值、表現各時代營造技術流派特色、具稀少性，不易再現。從選址、建築群配置和室內空間設計，反映1974年建成時，特務情報機關對於偵訊空間需要隱密，且斷絕一切對外關係的想像。

據評估，安康接待室是調查局於威權統治時期首次完整設計、新建的大型偵訊拘留室，也是唯一保存了完整原貌的偵訊建築群。各式掩蔽、阻擋、隔音、遮光、監聽與監視設計，皆反映台灣情治機關拘禁空間的特色，是現代監控設備發明普及前的少見設計。

行政院促轉會委託辦理「安康輕軌生態人權廊道規劃案」，規劃將安康接待室、景美看守所、新店軍人監獄3處不義遺址納入都市計畫想像，盼透過「人權廊道」，以人權觀光帶動都市發展，使新店安坑地區轉化為國家集體記憶的教育基地。（翻攝促轉會臉書）

調查局安康接待室全區配置圖。（記者陳鈺馥翻攝）

調查局安康接待室在解嚴後荒廢至今，促轉會今年審定為不義遺址。（資料照）

調查局安康接待室內部空間。（資料照）

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