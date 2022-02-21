見證白色恐怖！促轉會審定17處不義遺址

1978年航測影像可見調查局安康街接待室全貌。（翻攝行政院公報）

2022/02/21 12:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會審定「調查局安康接待室」、「原國防部台灣軍人監獄」、「原台灣省警務處刑事警察總隊拘留所」等17處，與白色恐怖相關的統治者大規模侵害人權發生地，為應予以保存的不義遺址，已刊登於行政院公報。

促轉會說明，不義遺址保存是還原歷史真相、反省歷史記憶的空間取徑。透過物質環境的保存維護，與歷史事件的詮釋，賦予當代新的文化意義，促使大眾省思威權統治時期政府不義之作為，並能以同理心包容時代傷痕。

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「促進轉型正義條例」第5條規定，不義遺址為「威權統治時期大規模侵害人權事件之發生地」，促轉會期望這類侵害人權事件發生地，得以轉化為台灣社會彼此連結、協力處理轉型正義的重要空間媒介，並據以建構人權教育推廣基地。

促轉會指出，審定、公告不義遺址的意義有四點，一、還原歷史真相，代表國家承認威權統治時期在該地點所發生的事件嚴重侵害人權，違反自由民主憲政秩序。二、代表國家肯認事件與發生地的歷史價值，應適當予以保存維護、詮釋與展示，規劃為具轉型正義意涵的歷史遺址。三、述明不義遺址空間樣態與價值，據以與相關機關合作，並鼓勵由下而上推動保存與規劃之行動，促進社會對話。四、掌握個案價值與制度性保存的相關設計，因應法制化需要，進行示範性審定作業，俾利於後續任務移交。

根據審定名單，17處不義遺址包含：1、原司法行政部調查局安康接待室。2、原國防部台灣軍人監獄（新店安坑）／原台灣省保安司令部軍法處看守所安坑分所。3、原台灣警備總司令部軍法處軍事法庭與看守所／原國防部軍法局軍事法庭與看守所（新店二十張）。4、原台灣警備總司令部保安處看守所（台北博愛路）。5、原國防部保密局台北看守所。

6、原空軍總司令部軍法處軍事法庭與看守所（台北仁愛路）。7、原司法行政部調查局誠舍／原台灣台北監獄（台北愛國東路）。8、原台灣省警務處刑事警察總隊拘留所（台北寧夏路）。9、原馬場町刑場（馬場町紀念公園）。10、原極樂公墓（戒嚴時期政治受難者墓園）。11、原台灣省生產教育實驗所（土城清水）。

12、原國防部情報局龍潭看守所。13、原海軍總司令部情報處拘留所（高雄鳳山）。14、原台灣省保安司令部職業訓導第三總隊（小琉球）。15、原台灣省保安司令部新生訓導處（綠島）。16、原國防部泰源感訓監獄。17、原國防部綠島感訓監獄。

促轉會調查，調查局於安康接待室設置拘禁及詢問場所，美麗島事件八名被告中，有七名曾於安康接待室接受偵訊。圖為安康接待室牢房。（資料照）

促轉會調查，從1987年航測影像，可知「原國防部台灣軍人監獄」崗哨、管制哨及 中央台的原貌。（翻攝行政院公報）

促轉會審定「調查局安康接待室」、「原國防部台灣軍人監獄」、「原台灣省警務處刑事警察總隊拘留所」等17處，與白色恐怖相關的統治者大規模侵害人權發生地，為應予以保存的不義遺址。（記者陳鈺馥翻攝）

促轉會審定「調查局安康接待室」」等17處與白色恐怖相關的統治者大規模侵害人權發生地為不義遺址。（記者陳鈺馥翻攝）

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